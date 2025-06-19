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В ДНР и ЛНР появились первые стобалльники ЕГЭ по русскому языку
В ДНР и ЛНР появились первые стобалльники ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 20.06.2025
В ДНР и ЛНР появились первые стобалльники ЕГЭ по русскому языку
Первые стобалльники среди участников ЕГЭ по русскому языку в 2025 году появились в ДНР и ЛНР, средний тестовый балл по РФ по предмету в этом году составил 60,7, РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-19T20:52:00+03:00
2025-06-19T20:52:00+03:00
2025-06-20T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первые стобалльники среди участников ЕГЭ по русскому языку в 2025 году появились в ДНР и ЛНР, средний тестовый балл по РФ по предмету в этом году составил 60,7, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. "В 2025 году появились первые стобалльники среди участников ЕГЭ в ДНР (три человека) и ЛНР (один человек)", - отметили в пресс-службе.Согласно сообщению, в основном дне основного периода ЕГЭ по русскому языку в 2025 году приняли участие почти 638 тысяч человек, из них более половины показали результат выше 60 баллов. "Предварительные результаты показали, что средний тестовый балл в этом году несколько снизился по сравнению с прошлым годом и составил 60,7, что стало следствием повышения объективности и реалистичности результатов экзамена, в частности, изменений, направленных на ликвидацию возможностей воспользоваться "домашними заготовками" при написании сочинения", - добавили в ведомстве.
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Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Образование, Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В ДНР и ЛНР появились первые стобалльники ЕГЭ по русскому языку
Рособрнадзор: в ДНР и ЛНР появились первые в году стобалльники ЕГЭ по русскому