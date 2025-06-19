https://ria.ru/20250619/eao--2023857409.html

Врио главы ЕАО призвала восстановить горнодобывающую отрасль в регионе

Врио главы ЕАО призвала восстановить горнодобывающую отрасль в регионе - РИА Новости, 19.06.2025

Врио главы ЕАО призвала восстановить горнодобывающую отрасль в регионе

Основным перспективным направлением развития Еврейской автономной области является горнодобывающая промышленность, и эту отрасль нужно восстанавливать, сообщила РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:12:00+03:00

2025-06-19T12:12:00+03:00

2025-06-19T12:12:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Основным перспективным направлением развития Еврейской автономной области является горнодобывающая промышленность, и эту отрасль нужно восстанавливать, сообщила врио губернатора Мария Костюк в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме. "У нас есть основной наш потенциальный вид - это горно-обогатительная, горнодобывающая промышленность. В свое время очень много проходило геологоразведочных историй, работ на территории Еврейской автономной области… В 1991 году даже хотели сделать некую добычу железа, обработку закрытого цикла полностью, комплектированного железа. Прямо готово было… Представляете, что было бы, если бы это получилось? Поэтому почему бы нам сегодня это не сделать?", - сообщила Мария Костюк. Костюк отметила наличие значительных ресурсов в Еврейской автономной области для развития горнодобывающей промышленности. Одними из таких стали брусит, графит, мрамор, олово, марганец и графен, необходимый для развития многих инновационных технологий. Также она подчеркнула, что в области добывается железная руда и разрабатывается второе её месторождение. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250520/stroitelstvo-2017970939.html

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еврейская автономная область, санкт-петербург, экономика