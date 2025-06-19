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Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении", заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:38 19.06.2025 (обновлено: 19:07 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/delegatsiya-2024017307.html
Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении", заявил Путин
Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении", заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ждет делегацию ЮАР на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в сентябре в Москве. РИА Новости, 19.06.2025
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ждет делегацию ЮАР на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в сентябре в Москве."Мы ждем южноафриканскую делегацию в сентябре в Москве на международный музыкальный конкурс "Интервидение", - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.
https://ria.ru/20250613/intervidenie-2022683862.html
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россия, юар, владимир путин, москва, интервидение – 2025, в мире
Россия, ЮАР, Культура, Владимир Путин, Москва, Интервидение – 2025, В мире
Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении", заявил Путин

Путин: Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении" в сентябре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и вице-президент ЮАР Пол Машатиле во время встречи
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ждет делегацию ЮАР на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в сентябре в Москве.
"Мы ждем южноафриканскую делегацию в сентябре в Москве на международный музыкальный конкурс "Интервидение", - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.
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КультураРоссияЮАРВладимир ПутинМоскваИнтервидение – 2025В мире
 
 
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