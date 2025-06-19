https://ria.ru/20250619/delegatsiya-2024017307.html

Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении", заявил Путин

Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении", заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025

Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении", заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ждет делегацию ЮАР на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в сентябре в Москве. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:38:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ждет делегацию ЮАР на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в сентябре в Москве."Мы ждем южноафриканскую делегацию в сентябре в Москве на международный музыкальный конкурс "Интервидение", - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.

https://ria.ru/20250613/intervidenie-2022683862.html

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