https://ria.ru/20250619/delegatsiya-2024017307.html
Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении", заявил Путин
Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении", заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2025
Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ждет делегацию ЮАР на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в сентябре в Москве. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:38:00+03:00
2025-06-19T18:38:00+03:00
2025-06-19T19:07:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия ждет делегацию ЮАР на музыкальный конкурс "Интервидение", который пройдет в сентябре в Москве."Мы ждем южноафриканскую делегацию в сентябре в Москве на международный музыкальный конкурс "Интервидение", - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.
https://ria.ru/20250613/intervidenie-2022683862.html
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россия, юар, владимир путин, москва, интервидение – 2025, в мире
Россия, ЮАР, Культура, Владимир Путин, Москва, Интервидение – 2025, В мире
Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении", заявил Путин
Путин: Россия ждет делегацию ЮАР на "Интервидении" в сентябре