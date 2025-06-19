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В Волгоградской области отразили массовую атаку БПЛА
В Волгоградской области отразили массовую атаку БПЛА - РИА Новости, 19.06.2025
В Волгоградской области отразили массовую атаку БПЛА
Массированная атака БПЛА на Калачевский и Городищенский районы Волгоградской области отражена ночью силами ПВО, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:51:00+03:00
2025-06-19T05:51:00+03:00
2025-06-19T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоградская область
городищенский район
волгоград
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Массированная атака БПЛА на Калачевский и Городищенский районы Волгоградской области отражена ночью силами ПВО, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров."Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда. Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России БПЛА перехвачены и нейтрализованы", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации региона.По его данным, пострадавших и повреждений объектов нет.
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волгоградская область, городищенский район, волгоград, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Городищенский район, Волгоград, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Волгоградской области отразили массовую атаку БПЛА
Бочаров: в Волгоградской области отразили массовую атаку БПЛА