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В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения
В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.06.2025
В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропортов Волгограда и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:10:00+03:00
2025-06-19T04:10:00+03:00
2025-06-19T04:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоград
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропортов Волгограда и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда ("Гумрак") и Калуги ("Грабцево"). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.
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волгоград, калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропортах Волгограда и Калуги временно ограничили полеты