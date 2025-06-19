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В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения

В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.06.2025

В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропортов Волгограда и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:10:00+03:00

2025-06-19T04:10:00+03:00

2025-06-19T04:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоград

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропортов Волгограда и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда ("Гумрак") и Калуги ("Грабцево"). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.

волгоград

калуга

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волгоград, калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)