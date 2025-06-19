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В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:10 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/aeroport-2023767253.html
В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения
В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 19.06.2025
В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропортов Волгограда и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:10:00+03:00
2025-06-19T04:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоград
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропортов Волгограда и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. &quot;Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда (&quot;Гумрак&quot;) и Калуги (&quot;Грабцево&quot;). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы&quot;, - написал он в Telegram-канале.
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волгоград, калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Волгограда и Калуги ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Волгограда и Калуги временно ограничили полеты

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВывеску с названием аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград"
Вывеску с названием аэропорта в Волгограде сменили на Сталинград - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Вывеску с названием аэропорта в Волгограде сменили на "Сталинград". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропортов Волгограда и Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Волгограда ("Гумрак") и Калуги ("Грабцево"). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.

 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградКалугаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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