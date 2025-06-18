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СМИ: Зеленский сократил программу визита в Канаду и возвращается на Украину - РИА Новости, 18.06.2025
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03:08 18.06.2025 (обновлено: 07:34 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023452909.html
СМИ: Зеленский сократил программу визита в Канаду и возвращается на Украину
СМИ: Зеленский сократил программу визита в Канаду и возвращается на Украину - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ: Зеленский сократил программу визита в Канаду и возвращается на Украину
Владимир Зеленский сократил свою программу визита в Канаду и в настоящее время возвращается на Украину, утверждает украинский телеканал "Общественное" со... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T03:08:00+03:00
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канада
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
g7
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский сократил свою программу визита в Канаду и в настоящее время возвращается на Украину, утверждает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник."Зеленский сократил программу визита в Канаду. В настоящее время он возвращается на Украину", — говорится в сообщении. Причина такого решения не указывается. Во вторник на полях саммита G7 в Канаде должна была состояться встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Однако накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп решил преждевременно покинуть саммит "Большой семерки" и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с мероприятия, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".Агентство Рейтер со ссылкой на канадского чиновника сообщило, что странам "Большой семерки" (G7) пришлось отказаться от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений США.
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023445909.html
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канада, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, g7
Канада, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, G7
СМИ: Зеленский сократил программу визита в Канаду и возвращается на Украину

Зеленский сократил программу визита в Канаду и возвращается на Украину

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский сократил свою программу визита в Канаду и в настоящее время возвращается на Украину, утверждает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник.
«
"Зеленский сократил программу визита в Канаду. В настоящее время он возвращается на Украину", — говорится в сообщении.
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Зеленский на саммите G7 выпрашивал деньги на поддержку Украины
00:55
Причина такого решения не указывается.
Во вторник на полях саммита G7 в Канаде должна была состояться встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Однако накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп решил преждевременно покинуть саммит "Большой семерки" и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с мероприятия, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".
Агентство Рейтер со ссылкой на канадского чиновника сообщило, что странам "Большой семерки" (G7) пришлось отказаться от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Это конец". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском
Вчера, 15:58
 
КанадаСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампG7
 
 
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