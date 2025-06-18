https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023452909.html

СМИ: Зеленский сократил программу визита в Канаду и возвращается на Украину

СМИ: Зеленский сократил программу визита в Канаду и возвращается на Украину - РИА Новости, 18.06.2025

СМИ: Зеленский сократил программу визита в Канаду и возвращается на Украину

Владимир Зеленский сократил свою программу визита в Канаду и в настоящее время возвращается на Украину, утверждает украинский телеканал "Общественное" со... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T03:08:00+03:00

2025-06-18T03:08:00+03:00

2025-06-18T07:34:00+03:00

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сша

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владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский сократил свою программу визита в Канаду и в настоящее время возвращается на Украину, утверждает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник."Зеленский сократил программу визита в Канаду. В настоящее время он возвращается на Украину", — говорится в сообщении. Причина такого решения не указывается. Во вторник на полях саммита G7 в Канаде должна была состояться встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Однако накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп решил преждевременно покинуть саммит "Большой семерки" и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с мероприятия, уточнил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее".Агентство Рейтер со ссылкой на канадского чиновника сообщило, что странам "Большой семерки" (G7) пришлось отказаться от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений США.

https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023445909.html

https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023350371.html

канада

сша

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канада, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, g7