https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023449141.html

В Австрии назвали визит Зеленского унижением для страны

В Австрии назвали визит Зеленского унижением для страны - РИА Новости, 18.06.2025

В Австрии назвали визит Зеленского унижением для страны

Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости заявил, что визит Владимира Зеленского стал унижением... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T01:42:00+03:00

2025-06-18T01:42:00+03:00

2025-06-18T05:46:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости заявил, что визит Владимира Зеленского стал унижением для Австрии и дискредитацией ее нейтрального статуса. В понедельник Зеленский впервые с начала российской СВО посетил Вену, где провел переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Президент после встречи с Зеленским заявил, что Австрия не смогла бы предоставить Украине военную помощь, даже если бы захотела, но это не мешает Вене оказывать поддержку Киеву по таким направлениям, как медицинская помощь и обеспечение энергией. Кроме того, президент признал экономический интерес Австрии в участии в восстановлении Украины. "Визит Зеленского и его прием на столь высоком уровне — настоящее унижение для Австрии и дискредитация ее нейтрального статуса", — сказал Поппель. По его мнению, подобными визитами "враждебные силы" стремятся "обнулить" нейтральный статус Австрии и втянуть ее в геополитическую авантюру, связанную с противостоянием с Россией. "Запад сегодня использует Украину, ее территорию и население в качестве прокси-войск против суверенной России", — подчеркнул Поппель.

https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023235804.html

https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023204621.html

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в мире, австрия, украина, вена, владимир зеленский, александер ван дер беллен