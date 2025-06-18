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Зеленский на саммите G7 выпрашивал деньги на поддержку Украины - РИА Новости, 18.06.2025
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00:55 18.06.2025 (обновлено: 09:49 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023445909.html
Зеленский на саммите G7 выпрашивал деньги на поддержку Украины
Зеленский на саммите G7 выпрашивал деньги на поддержку Украины - РИА Новости, 18.06.2025
Зеленский на саммите G7 выпрашивал деньги на поддержку Украины
Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) снова выпрашивал деньги, он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:55:00+03:00
2025-06-18T09:49:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) снова выпрашивал деньги, он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Выдержки выступления главы киевского режима приводятся в его Telegram-канале."Важно обеспечить 40 миллиардов долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США", — сказал Зеленский на саммите. Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп решил преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее Зеленский заявлял, что будет упрашивать президента США отказаться от решения сократить военную помощь Украине, о чем перед этим объявил глава Пентагона Пит Хегсет.Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9 процента. По словам Железняка, Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти двух миллиардов внешнего финансирования". В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты, вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250617/vstrecha-2023292320.html
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в мире, украина, сша, канада, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, g7, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Канада, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Пит Хегсет, G7, Министерство обороны США
Зеленский на саммите G7 выпрашивал деньги на поддержку Украины

Зеленский на саммите G7 выпрашивал $40 миллиардов ежегодно для поддержки Украины

© Getty Images / PoolВладимир Зеленский на саммите "Большой семерки" (G7)
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Getty Images / Pool
Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" (G7)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) снова выпрашивал деньги, он попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Выдержки выступления главы киевского режима приводятся в его Telegram-канале.
"Важно обеспечить 40 миллиардов долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США", — сказал Зеленский на саммите.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ: встреча Трампа и Зеленского в Канаде сорвалась
Вчера, 11:44
Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 будет снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп решил преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Ранее Зеленский заявлял, что будет упрашивать президента США отказаться от решения сократить военную помощь Украине, о чем перед этим объявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что министерство финансов Украины планирует пересмотреть бюджет на 2025 год, урезав расходную часть на сотни миллиардов гривен, что позволит сократить дефицит до 9,9 процента. По словам Железняка, Марченко в ходе выступления в Раде также заявил, что из-за невыполнения международных обязательств Украина уже лишилась "почти двух миллиардов внешнего финансирования".
В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты, вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным. По данным источников издания, в бюджете Украины уже недостает более 200 миллиардов гривен или почти 4,8 миллиарда долларов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Это конец". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском
Вчера, 15:58
 
В миреУкраинаСШАКанадаВладимир ЗеленскийДональд ТрампПит ХегсетG7Министерство обороны США
 
 
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