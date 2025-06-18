https://ria.ru/20250618/zakharova-2023583968.html

Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке

Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2025

Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке

Мир в миллиметрах от ядерной катастрофы на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана, предупредила официальный... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:20:00+03:00

2025-06-18T14:20:00+03:00

2025-06-18T14:33:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мир в миллиметрах от ядерной катастрофы на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Каждый день по несколько раз наносятся удары ракетами по ядерным объектам мирной гражданской инфраструктуры Ирана, которые находятся под контролем наблюдателей МАГАТЭ, которые там находятся... Нужно уже, исходя из заявления МИД РФ, которое вчера было сделано, понимать, что мы в миллиметрах от катастроф", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, мария захарова