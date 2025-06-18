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Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:20 18.06.2025 (обновлено: 14:33 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/zakharova-2023583968.html
Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке
Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2025
Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке
Мир в миллиметрах от ядерной катастрофы на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана, предупредила официальный... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:20:00+03:00
2025-06-18T14:33:00+03:00
пмэф-2025
в мире
иран
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мир в миллиметрах от ядерной катастрофы на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Каждый день по несколько раз наносятся удары ракетами по ядерным объектам мирной гражданской инфраструктуры Ирана, которые находятся под контролем наблюдателей МАГАТЭ, которые там находятся... Нужно уже, исходя из заявления МИД РФ, которое вчера было сделано, понимать, что мы в миллиметрах от катастроф", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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в мире, иран, мария захарова
ПМЭФ-2025, В мире, Иран, Мария Захарова
Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке

Захарова об ударах по ядерной инфраструктуре ИРИ: мы в миллиметрах от катастрофы

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мир в миллиметрах от ядерной катастрофы на Ближнем Востоке, где постоянно наносятся удары по ядерной инфраструктуре Ирана, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Каждый день по несколько раз наносятся удары ракетами по ядерным объектам мирной гражданской инфраструктуры Ирана, которые находятся под контролем наблюдателей МАГАТЭ, которые там находятся... Нужно уже, исходя из заявления МИД РФ, которое вчера было сделано, понимать, что мы в миллиметрах от катастроф", - сказала она журналистам на полях ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
Вчера, 08:00
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Третья мировая не состоится: кровавая провокация провалилась
Вчера, 08:00
 
ПМЭФ-2025В миреИранМария Захарова
 
 
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