Захарова напомнила, как Пашинян требовал капитуляции властей Армении
Захарова напомнила, как Пашинян в 2018 г призывал власти Армении капитулировать
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ преследование в Армении российского бизнесмена Самвела Карапетяна, напомнила премьеру Армении Николу Пашиняну, как тот на протестах в 2018 году призывал власти страны капитулировать перед манифестантами.
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"Я хотела бы процитировать Никола Пашиняна: в 2018 году на митинге в Ереване он заявил следующее, это прямая цитата: "Властям следует безоговорочно и без условий признать победу революции нашей и не проявлять никаких пожеланий оставаться у власти. Мы требуем единогласной и безоговорочной капитуляции республиканской партии Армении", - процитировала Захарова армянского премьера.
Она напомнила, что российского предпринимателя Карапетяна в Армении преследуют за призывы к смене власти.
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"Сейчас мы слышим, как в Ереване российского бизнесмена, со слов его адвоката, вроде бы начали обвинять в каких-то призывах к смене власти. Я просто цитирую главу государства Армения", - подчеркнула Захарова.
Также она напомнила, как в 2019 году Пашинян на ПМЭФ призывал международный бизнес инвестировать в Армению.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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