https://ria.ru/20250618/zaharova-2023656161.html

Захарова напомнила, как Пашинян требовал капитуляции властей Армении

Захарова напомнила, как Пашинян требовал капитуляции властей Армении - РИА Новости, 18.06.2025

Захарова напомнила, как Пашинян требовал капитуляции властей Армении

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ преследование в Армении российского бизнесмена Самвела... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:05:00+03:00

2025-06-18T18:05:00+03:00

2025-06-18T18:32:00+03:00

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С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ преследование в Армении российского бизнесмена Самвела Карапетяна, напомнила премьеру Армении Николу Пашиняну, как тот на протестах в 2018 году призывал власти страны капитулировать перед манифестантами. "Я хотела бы процитировать Никола Пашиняна: в 2018 году на митинге в Ереване он заявил следующее, это прямая цитата: "Властям следует безоговорочно и без условий признать победу революции нашей и не проявлять никаких пожеланий оставаться у власти. Мы требуем единогласной и безоговорочной капитуляции республиканской партии Армении", - процитировала Захарова армянского премьера. Она напомнила, что российского предпринимателя Карапетяна в Армении преследуют за призывы к смене власти. "Сейчас мы слышим, как в Ереване российского бизнесмена, со слов его адвоката, вроде бы начали обвинять в каких-то призывах к смене власти. Я просто цитирую главу государства Армения", - подчеркнула Захарова. Также она напомнила, как в 2019 году Пашинян на ПМЭФ призывал международный бизнес инвестировать в Армению. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и пытаются арестовать после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook * несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение гражданах. Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023522555.html

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023453677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захарова прокомментировала преследование в Армении Самвела Карапетяна Захарова, комментируя в интервью РИА Новости преследование в Армении Самвела Карапетяна, напомнила, как Пашинян в 2018-м призывал власти страны капитулировать перед манифестантами. Представитель МИД вспомнила призывы нынешнего премьера Армении "признать победу революции". Сейчас же Карапетяна, со слов его адвоката, начали обвинять "в каких-то призывах к смене власти", отметила Захарова. 2025-06-18T18:05 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, ереван, россия, самвел карапетян, мария захарова, никол пашинян, facebook, ташир , преследование карапетяна в армении