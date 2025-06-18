В КБР семь человек пострадали при взрыве газа
В КБР семь человек, включая двух детей, пострадали при взрыве газа
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 18 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе два ребенка, пострадали при взрыве газа в селе Аргудан в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщил минздрав региона в Telegram-канале.
Ранее региональные прокуратура и СУ СК сообщили, что в Аргудане Лескенского района в частном домовладении произошел взрыв газового баллона. По данным СУ СК, произошла разгерметизация и воспламенение газового баллона, снятого накануне хозяином домовладения со своей автомашины. В итоге, пострадали четыре человека, в том числе двое детей 2022 и 2024 годов рождения. Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что среди пострадавших - двое детей и не менее трех взрослых.
"В результате взрыва бытового газа в селении Аргудан Лескенского района КБР в республиканскую клиническую больницу поступили семь человек, среди которых - два ребенка. Специалисты оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое", - говорится в сообщении минздрава.
Минздрав уточнил, что дети 2023 и 2024 годов рождения переведены в республиканский детский клинический многопрофильный центр, четверо взрослых получают лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, и еще один - в ожоговом отделении республиканской больницы.
"Ситуация по пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова. Больница располагает всеми необходимыми ресурсами для оказания помощи пострадавшим и активно работает над их лечением", - отметил минздрав.