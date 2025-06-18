Рейтинг@Mail.ru
В КБР семь человек пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 18.06.2025 (обновлено: 16:20 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/vzryv-2023619695.html
В КБР семь человек пострадали при взрыве газа
В КБР семь человек пострадали при взрыве газа - РИА Новости, 18.06.2025
В КБР семь человек пострадали при взрыве газа
Семь человек, в том числе два ребенка, пострадали при взрыве газа в селе Аргудан в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, их состояние оценивается как тяжелое и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:11:00+03:00
2025-06-18T16:20:00+03:00
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
НАЛЬЧИК, 18 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе два ребенка, пострадали при взрыве газа в селе Аргудан в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщил минздрав региона в Telegram-канале.Ранее региональные прокуратура и СУ СК сообщили, что в Аргудане Лескенского района в частном домовладении произошел взрыв газового баллона. По данным СУ СК, произошла разгерметизация и воспламенение газового баллона, снятого накануне хозяином домовладения со своей автомашины. В итоге, пострадали четыре человека, в том числе двое детей 2022 и 2024 годов рождения. Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что среди пострадавших - двое детей и не менее трех взрослых."В результате взрыва бытового газа в селении Аргудан Лескенского района КБР в республиканскую клиническую больницу поступили семь человек, среди которых - два ребенка. Специалисты оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое", - говорится в сообщении минздрава.Минздрав уточнил, что дети 2023 и 2024 годов рождения переведены в республиканский детский клинический многопрофильный центр, четверо взрослых получают лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, и еще один - в ожоговом отделении республиканской больницы."Ситуация по пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова. Больница располагает всеми необходимыми ресурсами для оказания помощи пострадавшим и активно работает над их лечением", - отметил минздрав.
https://ria.ru/20250611/chislo--2022262531.html
https://ria.ru/20250603/srok-2020707135.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР семь человек пострадали при взрыве газа

В КБР семь человек, включая двух детей, пострадали при взрыве газа

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 18 июн - РИА Новости. Семь человек, в том числе два ребенка, пострадали при взрыве газа в селе Аргудан в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщил минздрав региона в Telegram-канале.
Ранее региональные прокуратура и СУ СК сообщили, что в Аргудане Лескенского района в частном домовладении произошел взрыв газового баллона. По данным СУ СК, произошла разгерметизация и воспламенение газового баллона, снятого накануне хозяином домовладения со своей автомашины. В итоге, пострадали четыре человека, в том числе двое детей 2022 и 2024 годов рождения. Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что среди пострадавших - двое детей и не менее трех взрослых.
Автомобиль скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Число погибших при взрыве газа в Армении выросло до четырех
11 июня, 15:12
"В результате взрыва бытового газа в селении Аргудан Лескенского района КБР в республиканскую клиническую больницу поступили семь человек, среди которых - два ребенка. Специалисты оценивают их состояние как тяжелое и крайне тяжелое", - говорится в сообщении минздрава.
Минздрав уточнил, что дети 2023 и 2024 годов рождения переведены в республиканский детский клинический многопрофильный центр, четверо взрослых получают лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, и еще один - в ожоговом отделении республиканской больницы.
"Ситуация по пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова. Больница располагает всеми необходимыми ресурсами для оказания помощи пострадавшим и активно работает над их лечением", - отметил минздрав.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме, утвердили пожизненный срок
3 июня, 17:07
 
ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала