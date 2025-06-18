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Эксперты спрогнозировали рост ВВП России в 2025 году
Эксперты спрогнозировали рост ВВП России в 2025 году - РИА Новости, 18.06.2025
Эксперты спрогнозировали рост ВВП России в 2025 году
Российская экономика по итогам года вырастет на 1,4%, при этом рисков стагфляции нет, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T02:42:00+03:00
2025-06-18T02:42:00+03:00
2025-06-18T02:42:00+03:00
пмэф — 2025
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российская экономика по итогам года вырастет на 1,4%, при этом рисков стагфляции нет, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Сейчас мы ждем роста в 1,4% ВВП (России - ред.) по итогам года", - сообщила Чекурова. Она при этом отметила, что рисков стагфляции на фоне замедления роста экономики нет. "Классическая стагфляция, то есть рост безработицы при высокой инфляции, сейчас нереальна из-за полной занятости в экономике", - пояснила она. Экономика РФ в последние годы показывает значительный рост: ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%. Минэкономразвития РФ ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, эксперт ра, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Эксперт РА, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперты спрогнозировали рост ВВП России в 2025 году
"Эксперт РА": рост ВВП России в 2025 году вырастет на 1,4%