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ВТБ рассматривает возможность выпуска продукта "Цифровой гектар" - РИА Новости, 18.06.2025
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20:00 18.06.2025 (обновлено: 20:42 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/vtb-2023690978.html
ВТБ рассматривает возможность выпуска продукта "Цифровой гектар"
ВТБ рассматривает возможность выпуска продукта "Цифровой гектар" - РИА Новости, 18.06.2025
ВТБ рассматривает возможность выпуска продукта "Цифровой гектар"
В настоящее время ВТБ рассматривает возможность выпуска "Цифрового гектара", цифровых финансовых активов (ЦФА) с привязкой к стоимости гектара земельного банка... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:00:00+03:00
2025-06-18T20:42:00+03:00
втб (банк)
экономика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В настоящее время ВТБ рассматривает возможность выпуска "Цифрового гектара", цифровых финансовых активов (ЦФА) с привязкой к стоимости гектара земельного банка компаний, сообщил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин на сессии "Управление активами в современных реалиях: вызовы, решения и инструментарий" на ПМЭФ-2025.Ранее в 2024 году ВТБ организовал выпуск ЦФА, привязанных к индексу стоимости квадратного метра в жилом комплексе премиум-класса hideOUT. По его словам, цифровые финансовые активы существенно расширяют состав базовых активов, с которыми работают инвесторы. Несмотря на то, что более 90% выпусков ЦФА – долговые, разнообразие индексных и гибридных ЦФА неустанно пополняется. Касательно традиционных финансовых активов, Средин отметил, что за последние несколько лет наблюдается сначала отток международных инвесторов, инвестиционных банков, рейтинговых агентств, ограничение доступа на иностранные биржи. Несмотря на тектонический сдвиг всех норм и практик, российский финансовый рынок сумел оперативно адаптироваться. "Теперь стоит вопрос о целесообразности их допуска обратно на российский рынок. И уже, предвосхищая изменения, вырабатываются совершенно новые правила игры. На наш взгляд, целесообразность допуска зависит от области деятельности таких компаний. Общие принципы – полезность для развития российского рынка и притока денег в экономику, защита активов внутри страны", — приводит пресс-служба ВТБ слова Средина. По его мнению, для возврата инвесторов из недружественных стран должны быть установлены правила условий инвестирования, включая горизонт вложений и условия выхода из инвестиций. Возможно необходимо подумать о предоставлении гарантий. Возврат рейтинговых агентств может быть полезен для рынка, так как их рейтинги российских ценных бумаг могут способствовать решению иностранных инвесторов о вложении в отечественные бумаги. Вместе с тем, финансовые компании целесообразно допустить только с условием работы через локальные институты, заключил Средин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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втб (банк), экономика
ВТБ (банк), Экономика
ВТБ рассматривает возможность выпуска продукта "Цифровой гектар"

Банк ВТБ изучает возможность выпуска продукта "Цифровой гектар"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска группы ВТБ на крыше здания. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В настоящее время ВТБ рассматривает возможность выпуска "Цифрового гектара", цифровых финансовых активов (ЦФА) с привязкой к стоимости гектара земельного банка компаний, сообщил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин на сессии "Управление активами в современных реалиях: вызовы, решения и инструментарий" на ПМЭФ-2025.
Ранее в 2024 году ВТБ организовал выпуск ЦФА, привязанных к индексу стоимости квадратного метра в жилом комплексе премиум-класса hideOUT.
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По его словам, цифровые финансовые активы существенно расширяют состав базовых активов, с которыми работают инвесторы. Несмотря на то, что более 90% выпусков ЦФА – долговые, разнообразие индексных и гибридных ЦФА неустанно пополняется.
Касательно традиционных финансовых активов, Средин отметил, что за последние несколько лет наблюдается сначала отток международных инвесторов, инвестиционных банков, рейтинговых агентств, ограничение доступа на иностранные биржи. Несмотря на тектонический сдвиг всех норм и практик, российский финансовый рынок сумел оперативно адаптироваться.
"Теперь стоит вопрос о целесообразности их допуска обратно на российский рынок. И уже, предвосхищая изменения, вырабатываются совершенно новые правила игры. На наш взгляд, целесообразность допуска зависит от области деятельности таких компаний. Общие принципы – полезность для развития российского рынка и притока денег в экономику, защита активов внутри страны", — приводит пресс-служба ВТБ слова Средина.
По его мнению, для возврата инвесторов из недружественных стран должны быть установлены правила условий инвестирования, включая горизонт вложений и условия выхода из инвестиций. Возможно необходимо подумать о предоставлении гарантий.
Возврат рейтинговых агентств может быть полезен для рынка, так как их рейтинги российских ценных бумаг могут способствовать решению иностранных инвесторов о вложении в отечественные бумаги. Вместе с тем, финансовые компании целесообразно допустить только с условием работы через локальные институты, заключил Средин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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