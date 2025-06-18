https://ria.ru/20250618/vtb-2023623410.html

ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в новых регионах РФ

ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в новых регионах РФ - РИА Новости, 18.06.2025

ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в новых регионах РФ

ВТБ внедряет лучшие практики обслуживания малого и среднего бизнеса в новых регионах, в частности, в Луганске, Донецке и Мариуполе запущен выездной сервис для... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:27:00+03:00

2025-06-18T16:27:00+03:00

2025-06-18T16:32:00+03:00

экономика

луганск

донецк

денис бортников

мариуполь

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВТБ внедряет лучшие практики обслуживания малого и среднего бизнеса в новых регионах, в частности, в Луганске, Донецке и Мариуполе запущен выездной сервис для предпринимателей , сообщил на ПМЭФ-2025 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. "Этот формат особенно востребован в новых регионах, где растет интерес к предпринимательству, но сеть банка пока представлена не так широко. Сегодня выездные менеджеры ВТБ работают с предпринимателями в Луганске, Донецке и Мариуполе. Мы последовательно расширяем сервис, обеспечивая доступность банковских услуг и поддержку бизнеса в новых регионах", – приводятся в сообщении банка слова Бортникова. Топ-менеджер отметил, что выездной сервис для бизнеса доступен в более чем 1,5 тысячах населенных пунктах страны, в том числе тех, где не представлены отделения ВТБ.

https://ria.ru/20250618/vtb-2023552025.html

луганск

донецк

мариуполь

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экономика, луганск, донецк, денис бортников, мариуполь