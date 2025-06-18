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ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в новых регионах РФ - РИА Новости, 18.06.2025
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16:27 18.06.2025 (обновлено: 16:32 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/vtb-2023623410.html
ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в новых регионах РФ
ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в новых регионах РФ - РИА Новости, 18.06.2025
ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в новых регионах РФ
ВТБ внедряет лучшие практики обслуживания малого и среднего бизнеса в новых регионах, в частности, в Луганске, Донецке и Мариуполе запущен выездной сервис для... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:27:00+03:00
2025-06-18T16:32:00+03:00
экономика
луганск
донецк
денис бортников
мариуполь
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВТБ внедряет лучшие практики обслуживания малого и среднего бизнеса в новых регионах, в частности, в Луганске, Донецке и Мариуполе запущен выездной сервис для предпринимателей , сообщил на ПМЭФ-2025 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. "Этот формат особенно востребован в новых регионах, где растет интерес к предпринимательству, но сеть банка пока представлена не так широко. Сегодня выездные менеджеры ВТБ работают с предпринимателями в Луганске, Донецке и Мариуполе. Мы последовательно расширяем сервис, обеспечивая доступность банковских услуг и поддержку бизнеса в новых регионах", – приводятся в сообщении банка слова Бортникова. Топ-менеджер отметил, что выездной сервис для бизнеса доступен в более чем 1,5 тысячах населенных пунктах страны, в том числе тех, где не представлены отделения ВТБ.
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экономика, луганск, донецк, денис бортников, мариуполь
Экономика, Луганск, Донецк, Денис Бортников, Мариуполь
ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в новых регионах РФ

ВТБ запустил выездной сервис для бизнеса в Донецке, Луганске и Мариуполе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВТБ внедряет лучшие практики обслуживания малого и среднего бизнеса в новых регионах, в частности, в Луганске, Донецке и Мариуполе запущен выездной сервис для предпринимателей , сообщил на ПМЭФ-2025 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
"Этот формат особенно востребован в новых регионах, где растет интерес к предпринимательству, но сеть банка пока представлена не так широко. Сегодня выездные менеджеры ВТБ работают с предпринимателями в Луганске, Донецке и Мариуполе. Мы последовательно расширяем сервис, обеспечивая доступность банковских услуг и поддержку бизнеса в новых регионах", – приводятся в сообщении банка слова Бортникова.
Топ-менеджер отметил, что выездной сервис для бизнеса доступен в более чем 1,5 тысячах населенных пунктах страны, в том числе тех, где не представлены отделения ВТБ.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 12:41
 
ЭкономикаЛуганскДонецкДенис БортниковМариуполь
 
 
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