Рейтинг@Mail.ru
ВТБ заключил соглашение с инжиниринговой компанией о сотрудничестве - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/vtb-2023575839.html
ВТБ заключил соглашение с инжиниринговой компанией о сотрудничестве
ВТБ заключил соглашение с инжиниринговой компанией о сотрудничестве - РИА Новости, 18.06.2025
ВТБ заключил соглашение с инжиниринговой компанией о сотрудничестве
ВТБ и группа компаний "Диполь" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:03:00+03:00
2025-06-18T14:03:00+03:00
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВТБ и группа компаний "Диполь" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документ предусматривает комплексную финансово - инвестиционную поддержку, включая кредитование, гарантийные операции и торговое финансирование, что позволит компании ускорить реализацию стратегических проектов в сфере высоких технологий. Соглашение в рамках ПМЭФ-2025 подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров ГК "Диполь" Николай Ковалев. "Соглашение с "Диполем" демонстрирует важность для ВТБ поддержки высокотехнологичных компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет страны. Мы видим значительный потенциал для развития совместных проектов, особенно в области импортозамещения и технологизации промышленности", — отметил Еременко.
https://ria.ru/20250618/vtb-2023552025.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб (банк)
ВТБ (банк)
ВТБ заключил соглашение с инжиниринговой компанией о сотрудничестве

ВТБ заключил соглашение с компанией "Диполь" о сотрудничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВТБ и группа компаний "Диполь" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Документ предусматривает комплексную финансово - инвестиционную поддержку, включая кредитование, гарантийные операции и торговое финансирование, что позволит компании ускорить реализацию стратегических проектов в сфере высоких технологий.
Соглашение в рамках ПМЭФ-2025 подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров ГК "Диполь" Николай Ковалев.
"Соглашение с "Диполем" демонстрирует важность для ВТБ поддержки высокотехнологичных компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет страны. Мы видим значительный потенциал для развития совместных проектов, особенно в области импортозамещения и технологизации промышленности", — отметил Еременко.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ВТБ профинансирует развитие промышленных парков в Московской области
Вчера, 12:41
 
ВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала