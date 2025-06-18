https://ria.ru/20250618/vtb-2023575839.html
ВТБ заключил соглашение с инжиниринговой компанией о сотрудничестве
ВТБ заключил соглашение с инжиниринговой компанией о сотрудничестве - РИА Новости, 18.06.2025
ВТБ заключил соглашение с инжиниринговой компанией о сотрудничестве
ВТБ и группа компаний "Диполь" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:03:00+03:00
2025-06-18T14:03:00+03:00
2025-06-18T14:03:00+03:00
втб (банк)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВТБ и группа компаний "Диполь" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Документ предусматривает комплексную финансово - инвестиционную поддержку, включая кредитование, гарантийные операции и торговое финансирование, что позволит компании ускорить реализацию стратегических проектов в сфере высоких технологий. Соглашение в рамках ПМЭФ-2025 подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров ГК "Диполь" Николай Ковалев. "Соглашение с "Диполем" демонстрирует важность для ВТБ поддержки высокотехнологичных компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет страны. Мы видим значительный потенциал для развития совместных проектов, особенно в области импортозамещения и технологизации промышленности", — отметил Еременко.
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втб (банк)
ВТБ заключил соглашение с инжиниринговой компанией о сотрудничестве
ВТБ заключил соглашение с компанией "Диполь" о сотрудничестве
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВТБ и группа компаний "Диполь" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Документ предусматривает комплексную финансово - инвестиционную поддержку, включая кредитование, гарантийные операции и торговое финансирование, что позволит компании ускорить реализацию стратегических проектов в сфере высоких технологий.
Соглашение в рамках ПМЭФ-2025 подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров ГК "Диполь" Николай Ковалев.
"Соглашение с "Диполем" демонстрирует важность для ВТБ поддержки высокотехнологичных компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет страны. Мы видим значительный потенциал для развития совместных проектов, особенно в области импортозамещения и технологизации промышленности", — отметил Еременко.