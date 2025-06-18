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Топ-менеджер рассказал, как ВТБ будет работать с заблокированными активами

Топ-менеджер рассказал, как ВТБ будет работать с заблокированными активами - РИА Новости, 18.06.2025

Топ-менеджер рассказал, как ВТБ будет работать с заблокированными активами

ВТБ из ранее перечисленных стратегий по возврату заблокированных активов банка будет использовать стратегию по выделению специального общества, рассказал в... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:18:00+03:00

2025-06-18T05:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. ВТБ из ранее перечисленных стратегий по возврату заблокированных активов банка будет использовать стратегию по выделению специального общества, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Осталась единственная рабочая стратегия. На рубеже 2024 и 2025 годов мы провели выделение специального общества, которому передали часть заблокированных активов. Недавно Центральный банк разрешил выделять в такие общества и просроченные заблокированные обязательства перед недружественными держателями. Для таких активов мы планируем проводить выделение еще одного специального общества – это должно совершиться в текущем году", - сказал он. Также Пьянов отметил, что ВТБ был первым, кто опубличил свои стратегии по возврату разблокированных активов. "Напомню, это было выделение специального общества, это была судебная стратегия, это была сделка со сторонней компанией с избытком обязательств перед недружественными держателями над ее активами, а четвертую стратегию – скажем, "стратегию Икс" - мы не раскрывали", - добавил он. Недавно Верховный суд по иску Совкомбанка принял решение, что взыскание долгов с российских участников банковских групп зарубежных банков затруднительно. Это серьезным образом ограничивает эффективность судебной стратегии, объяснил Пьянов. "Также в конце прошлого года Банк России опубликовал решение совета директоров с кардинальными корректировками требований к сделкам со сторонними компаниями. К тому времени у нас был контрагент, который был готов приобрести заблокированные активы. Но увы, сделка уже не могла состояться", - подытожил он. Таким образом, стратегия номер три по возвращению заблокированных активов ВТБ тоже оказалась недействительной. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, совкомбанк