https://ria.ru/20250618/vtb-2023452471.html
Банки маркетплейсов смогут конкурировать с обычными банками, считают в ВТБ
Банки маркетплейсов смогут конкурировать с обычными банками, считают в ВТБ - РИА Новости, 18.06.2025
Банки маркетплейсов смогут конкурировать с обычными банками, считают в ВТБ
Банки маркетплейсов смогут составить конкуренцию обычным банкам по числу активных розничных клиентов, но угрозы пока что "не несут", при этом они в будущем... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T03:01:00+03:00
2025-06-18T03:01:00+03:00
2025-06-18T03:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Банки маркетплейсов смогут составить конкуренцию обычным банкам по числу активных розничных клиентов, но угрозы пока что "не несут", при этом они в будущем могут войти в список системно значимых, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии ПМЭФ. "Мы видим, что сейчас такие банки дают существенный вклад в увеличение "мультибанковскости". Они смогут быть конкурентами больших банков, таких как ВТБ, "Сбер", Т-Банк и Альфа, по числу активных розничных клиентов. И большое число активных клиентов предполагает значительное количество транзакций. Скидки на маркетплейсах "привязывают" людей к их собственным банкам, и традиционным банкам за такие транзакции сложно конкурировать, несмотря на то что мы тоже присутствуем при выборе средства платежа", - сказал он. Пьянов добавил, что пока что у него нет ответа, готовы ли банки маркетплейсов перейти в категорию организаций с широкой линейкой банковских продуктов, сравнимой с обычными банками. "Сейчас даже обычный зарплатный банк и банк транзакций у маркетплейса кардинально различаются по объему средств клиентов. Так что пока финтехи традиционному банковскому сектору угрозы не несут", - добавил он. Пьянов отметил, что консультативный доклад Банка России о критериях системной значимости содержит новый фактор для определения такой значимости – активная клиентская база. "В этом смысле я легко допускаю, что на горизонте утверждения новых принципов системной значимости - с 2026 или 2027 года - банки Ozon и Wildberries по критерию активной клиентской базы войдут в списки системно значимых", - подытожил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/vtb-2023349775.html
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экономика, сбер, wildberries, ozon, технологии
ПМЭФ — 2025, Экономика, Сбер, Wildberries, Ozon, Технологии
Банки маркетплейсов смогут конкурировать с обычными банками, считают в ВТБ
ВТБ: банки маркетплейсов смогут составить конкуренцию обычным банкам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Банки маркетплейсов смогут составить конкуренцию обычным банкам по числу активных розничных клиентов, но угрозы пока что "не несут", при этом они в будущем могут войти в список системно значимых, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии ПМЭФ.
"Мы видим, что сейчас такие банки дают существенный вклад в увеличение "мультибанковскости". Они смогут быть конкурентами больших банков, таких как ВТБ, "Сбер
", Т-Банк и Альфа, по числу активных розничных клиентов. И большое число активных клиентов предполагает значительное количество транзакций. Скидки на маркетплейсах "привязывают" людей к их собственным банкам, и традиционным банкам за такие транзакции сложно конкурировать, несмотря на то что мы тоже присутствуем при выборе средства платежа", - сказал он.
Пьянов добавил, что пока что у него нет ответа, готовы ли банки маркетплейсов перейти в категорию организаций с широкой линейкой банковских продуктов, сравнимой с обычными банками.
"Сейчас даже обычный зарплатный банк и банк транзакций у маркетплейса кардинально различаются по объему средств клиентов. Так что пока финтехи традиционному банковскому сектору угрозы не несут", - добавил он.
Пьянов отметил, что консультативный доклад Банка России о критериях системной значимости содержит новый фактор для определения такой значимости – активная клиентская база.
"В этом смысле я легко допускаю, что на горизонте утверждения новых принципов системной значимости - с 2026 или 2027 года - банки Ozon
и Wildberries
по критерию активной клиентской базы войдут в списки системно значимых", - подытожил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.