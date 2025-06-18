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Украинские военные пожаловались на сложность перехвата российских дронов - РИА Новости, 18.06.2025
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23:23 18.06.2025
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Украинские военные пожаловались на сложность перехвата российских дронов
Украинские военные пожаловались на сложность перехвата российских дронов - РИА Новости, 18.06.2025
Украинские военные пожаловались на сложность перехвата российских дронов
Украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:23:00+03:00
2025-06-18T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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технологии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе, сообщило украинское издание "Страна.ua". &quot;Старые методы борьбы с (БПЛА типа &quot;Герань&quot; - ред.) больше не действуют&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Украинские журналисты приводят слова ряда украинских военнослужащих, несущих службу в мобильных группах ПВО, специализирующихся на перехвате небольших БПЛА. Военные жалуются, что старые методы борьбы с "Геранями" больше не действуют из-за всесторонней модификации дронов - используются новые частоты для связи, летают выше и быстрее. Вооруженные обычными пулеметами мобильные группы уже не могут эффективно с ними бороться даже на ключевом, киевском направлении.
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в мире, технологии, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские военные пожаловались на сложность перехвата российских дронов

Военные ВСУ жалуются на возросшую сложность перехвата российских БПЛА-камикадзе

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«

"Старые методы борьбы с (БПЛА типа "Герань" - ред.) больше не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Украинские журналисты приводят слова ряда украинских военнослужащих, несущих службу в мобильных группах ПВО, специализирующихся на перехвате небольших БПЛА.
Военные жалуются, что старые методы борьбы с "Геранями" больше не действуют из-за всесторонней модификации дронов - используются новые частоты для связи, летают выше и быстрее. Вооруженные обычными пулеметами мобильные группы уже не могут эффективно с ними бороться даже на ключевом, киевском направлении.
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