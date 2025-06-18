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Украинские военные пожаловались на сложность перехвата российских дронов

Украинские военные пожаловались на сложность перехвата российских дронов - РИА Новости, 18.06.2025

Украинские военные пожаловались на сложность перехвата российских дронов

Украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:23:00+03:00

2025-06-18T23:23:00+03:00

2025-06-18T23:23:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Старые методы борьбы с (БПЛА типа "Герань" - ред.) больше не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Украинские журналисты приводят слова ряда украинских военнослужащих, несущих службу в мобильных группах ПВО, специализирующихся на перехвате небольших БПЛА. Военные жалуются, что старые методы борьбы с "Геранями" больше не действуют из-за всесторонней модификации дронов - используются новые частоты для связи, летают выше и быстрее. Вооруженные обычными пулеметами мобильные группы уже не могут эффективно с ними бороться даже на ключевом, киевском направлении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, вооруженные силы украины, украина