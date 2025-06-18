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Украинские военные пожаловались на сложность перехвата российских дронов
Украинские военные пожаловались на сложность перехвата российских дронов - РИА Новости, 18.06.2025
Украинские военные пожаловались на сложность перехвата российских дронов
Украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:23:00+03:00
2025-06-18T23:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие частей ПВО жалуются на возросшую сложность перехвата российских дронов-камикадзе, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Старые методы борьбы с (БПЛА типа "Герань" - ред.) больше не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Украинские журналисты приводят слова ряда украинских военнослужащих, несущих службу в мобильных группах ПВО, специализирующихся на перехвате небольших БПЛА. Военные жалуются, что старые методы борьбы с "Геранями" больше не действуют из-за всесторонней модификации дронов - используются новые частоты для связи, летают выше и быстрее. Вооруженные обычными пулеметами мобильные группы уже не могут эффективно с ними бороться даже на ключевом, киевском направлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские военные пожаловались на сложность перехвата российских дронов
Военные ВСУ жалуются на возросшую сложность перехвата российских БПЛА-камикадзе