В Горловке и Енакиево при обстрелах ВСУ повреждены жилые дома
Несколько домов повреждены при вооруженных атаках ВСУ по Горловке и Енакиево
Разбитое окно после атаки ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Ряд жилых домов получил повреждения в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке и Енакиево в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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"По оперативным линиям управления... за 18 июня по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Енакиево: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 00.20: частные жилые дома по ул. Пролетарской, также повреждены хозпостройки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Кроме того, в результате вооруженной агрессии по территории Горловки повреждения получили частные жилые дома и хозяйственные постройки.
По информации управления, ВСУ с начала суток выпустили не менее шести "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сбросили взрывоопасные предметы с дронов ВСУ и ударили при помощи беспилотника-камикадзе по Горловке и Енакиево.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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