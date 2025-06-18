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В Горловке и Енакиево при обстрелах ВСУ повреждены жилые дома - РИА Новости, 18.06.2025
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https://ria.ru/20250618/vsu-2023716226.html
В Горловке и Енакиево при обстрелах ВСУ повреждены жилые дома
В Горловке и Енакиево при обстрелах ВСУ повреждены жилые дома - РИА Новости, 18.06.2025
В Горловке и Енакиево при обстрелах ВСУ повреждены жилые дома
Ряд жилых домов получил повреждения в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке и Енакиево в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:46:00+03:00
2025-06-18T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
енакиево
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Ряд жилых домов получил повреждения в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке и Енакиево в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. &quot;По оперативным линиям управления... за 18 июня по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Енакиево: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 00.20: частные жилые дома по ул. Пролетарской, также повреждены хозпостройки&quot;, - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, в результате вооруженной агрессии по территории Горловки повреждения получили частные жилые дома и хозяйственные постройки. По информации управления, ВСУ с начала суток выпустили не менее шести "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сбросили взрывоопасные предметы с дронов ВСУ и ударили при помощи беспилотника-камикадзе по Горловке и Енакиево. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250602/dnr-2020565123.html
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в мире, горловка, енакиево, украина, вооруженные силы украины, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Енакиево, Украина, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО
В Горловке и Енакиево при обстрелах ВСУ повреждены жилые дома

Несколько домов повреждены при вооруженных атаках ВСУ по Горловке и Енакиево

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно после атаки ВСУ
Разбитое окно после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Разбитое окно после атаки ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Ряд жилых домов получил повреждения в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке и Енакиево в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«

"По оперативным линиям управления... за 18 июня по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Енакиево: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 00.20: частные жилые дома по ул. Пролетарской, также повреждены хозпостройки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на центр Горловки
2 июня, 22:43
Кроме того, в результате вооруженной агрессии по территории Горловки повреждения получили частные жилые дома и хозяйственные постройки.
По информации управления, ВСУ с начала суток выпустили не менее шести "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сбросили взрывоопасные предметы с дронов ВСУ и ударили при помощи беспилотника-камикадзе по Горловке и Енакиево.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Зашли с тыла: страны, атакующие Россию, ждет своя война
11 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЕнакиевоУкраинаВооруженные силы УкраиныСтиролНАТО
 
 
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