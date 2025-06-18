https://ria.ru/20250618/vsu-2023716226.html

В Горловке и Енакиево при обстрелах ВСУ повреждены жилые дома

В Горловке и Енакиево при обстрелах ВСУ повреждены жилые дома - РИА Новости, 18.06.2025

В Горловке и Енакиево при обстрелах ВСУ повреждены жилые дома

Ряд жилых домов получил повреждения в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке и Енакиево в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:46:00+03:00

2025-06-18T22:46:00+03:00

2025-06-18T22:46:00+03:00

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Ряд жилых домов получил повреждения в результате вооруженных атак украинских войск по Горловке и Енакиево в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления... за 18 июня по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: населенный пункт Енакиево: сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в 00.20: частные жилые дома по ул. Пролетарской, также повреждены хозпостройки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, в результате вооруженной агрессии по территории Горловки повреждения получили частные жилые дома и хозяйственные постройки. По информации управления, ВСУ с начала суток выпустили не менее шести "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сбросили взрывоопасные предметы с дронов ВСУ и ударили при помощи беспилотника-камикадзе по Горловке и Енакиево. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250602/dnr-2020565123.html

https://ria.ru/20250611/zapad-2022047048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, енакиево, украина, вооруженные силы украины, стирол, нато