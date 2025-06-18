https://ria.ru/20250618/vsu-2023704977.html

В Госдуме назвали контракт с ВСУ билетом в один конец

В Госдуме назвали контракт с ВСУ билетом в один конец - РИА Новости, 18.06.2025

В Госдуме назвали контракт с ВСУ билетом в один конец

Контракт с ВСУ - билет в один конец, и оставшаяся на Украине молодежь под любым предлогом не будет заключать контракты, такое мнение в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T21:12:00+03:00

2025-06-18T21:12:00+03:00

2025-06-18T21:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контракт с ВСУ - билет в один конец, и оставшаяся на Украине молодежь под любым предлогом не будет заключать контракты, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская 8 июня заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации. "Там же все понимают, чем это все закончится. Поэтому в основном молодежь, украинцы, они давным-давно сбежали и находятся за пределами своей так называемой страны. Те, кто остался, они под различными предлогами не будут заключать эти контракты, потому что контракт с ВСУ - билет в один конец", - сказал Картаполов. Никаких перспектив у этой программы, по его словам, нет. По мнению Картаполова, единственный вариант украинских властей - это изменить законодательство и снизить до 18 лет возраст мобилизации. Политик считает, что западные кураторы вполне могут дать отмашку на это. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков в апреле сообщал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

https://ria.ru/20250618/deputat-2023690392.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, андрей картаполов, джейк салливан, вооруженные силы украины, госдума рф