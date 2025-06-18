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Одесские чиновники украли почти половину средств на погребение военных ВСУ
Одесские чиновники украли почти половину средств на погребение военных ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
Одесские чиновники украли почти половину средств на погребение военных ВСУ
Чиновники Одесского городского совета украли почти половину бюджетных средств, выделенных на погребение военнослужащих ВСУ, сообщили в среду в Службе... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:34:00+03:00
2025-06-18T16:34:00+03:00
2025-06-18T16:34:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Чиновники Одесского городского совета украли почти половину бюджетных средств, выделенных на погребение военнослужащих ВСУ, сообщили в среду в Службе безопасности Украины (СБУ). "СБУ и Нацполиция раскрыли чиновников Одесского городского совета, которые разворовали почти 50% бюджетных средств, выделенных на погребение украинских военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Как сообщили в ведомстве, участники схемы присваивали бюджетные средства, которые должны были покрыть расходы семей погибших военнослужащих ВСУ. Следствие установило, что к схеме причастны должностные лица Одесского городского совета и местные предприниматели. Участники группировки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную "разницу" распределяли между собой. Согласно выводам экспертизы, злоумышленники присвоили более 2,1 миллиона гривен или более 50 тысяч долларов, которые выделил Одесский городской совет. Организаторам и участникам схемы предъявлены обвинения по статье о присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
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в мире, жкх, одесский городской совет, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Одесский городской совет, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Одесские чиновники украли почти половину средств на погребение военных ВСУ
СБУ: одесские чиновники украли почти половину средств на похороны солдат ВСУ