Рейтинг@Mail.ru
Одесские чиновники украли почти половину средств на погребение военных ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/vsu-2023624670.html
Одесские чиновники украли почти половину средств на погребение военных ВСУ
Одесские чиновники украли почти половину средств на погребение военных ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
Одесские чиновники украли почти половину средств на погребение военных ВСУ
Чиновники Одесского городского совета украли почти половину бюджетных средств, выделенных на погребение военнослужащих ВСУ, сообщили в среду в Службе... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:34:00+03:00
2025-06-18T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
одесский городской совет
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Чиновники Одесского городского совета украли почти половину бюджетных средств, выделенных на погребение военнослужащих ВСУ, сообщили в среду в Службе безопасности Украины (СБУ). "СБУ и Нацполиция раскрыли чиновников Одесского городского совета, которые разворовали почти 50% бюджетных средств, выделенных на погребение украинских военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Как сообщили в ведомстве, участники схемы присваивали бюджетные средства, которые должны были покрыть расходы семей погибших военнослужащих ВСУ. Следствие установило, что к схеме причастны должностные лица Одесского городского совета и местные предприниматели. Участники группировки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную "разницу" распределяли между собой. Согласно выводам экспертизы, злоумышленники присвоили более 2,1 миллиона гривен или более 50 тысяч долларов, которые выделил Одесский городской совет. Организаторам и участникам схемы предъявлены обвинения по статье о присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
https://ria.ru/20250618/programma-2023620152.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, одесский городской совет, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Одесский городской совет, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Одесские чиновники украли почти половину средств на погребение военных ВСУ

СБУ: одесские чиновники украли почти половину средств на похороны солдат ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Чиновники Одесского городского совета украли почти половину бюджетных средств, выделенных на погребение военнослужащих ВСУ, сообщили в среду в Службе безопасности Украины (СБУ).
"СБУ и Нацполиция раскрыли чиновников Одесского городского совета, которые разворовали почти 50% бюджетных средств, выделенных на погребение украинских военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Как сообщили в ведомстве, участники схемы присваивали бюджетные средства, которые должны были покрыть расходы семей погибших военнослужащих ВСУ. Следствие установило, что к схеме причастны должностные лица Одесского городского совета и местные предприниматели. Участники группировки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную "разницу" распределяли между собой.
Согласно выводам экспертизы, злоумышленники присвоили более 2,1 миллиона гривен или более 50 тысяч долларов, которые выделил Одесский городской совет.
Организаторам и участникам схемы предъявлены обвинения по статье о присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Программа по привлечению молодежи в ВСУ провалилась, сообщили в подполье
Вчера, 16:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХОдесский городской советСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала