https://ria.ru/20250618/vsu-2023624670.html

Одесские чиновники украли почти половину средств на погребение военных ВСУ

Одесские чиновники украли почти половину средств на погребение военных ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025

Одесские чиновники украли почти половину средств на погребение военных ВСУ

Чиновники Одесского городского совета украли почти половину бюджетных средств, выделенных на погребение военнослужащих ВСУ, сообщили в среду в Службе... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:34:00+03:00

2025-06-18T16:34:00+03:00

2025-06-18T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Чиновники Одесского городского совета украли почти половину бюджетных средств, выделенных на погребение военнослужащих ВСУ, сообщили в среду в Службе безопасности Украины (СБУ). "СБУ и Нацполиция раскрыли чиновников Одесского городского совета, которые разворовали почти 50% бюджетных средств, выделенных на погребение украинских военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Как сообщили в ведомстве, участники схемы присваивали бюджетные средства, которые должны были покрыть расходы семей погибших военнослужащих ВСУ. Следствие установило, что к схеме причастны должностные лица Одесского городского совета и местные предприниматели. Участники группировки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную "разницу" распределяли между собой. Согласно выводам экспертизы, злоумышленники присвоили более 2,1 миллиона гривен или более 50 тысяч долларов, которые выделил Одесский городской совет. Организаторам и участникам схемы предъявлены обвинения по статье о присвоении и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

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в мире, жкх, одесский городской совет, служба безопасности украины, вооруженные силы украины