https://ria.ru/20250618/vsu-2023619932.html

В Госдуме заявили, что добровольно идти в ВСУ давно никто не хочет

В Госдуме заявили, что добровольно идти в ВСУ давно никто не хочет - РИА Новости, 18.06.2025

В Госдуме заявили, что добровольно идти в ВСУ давно никто не хочет

Добровольно идти в ВСУ давно никто не хочет, это видно по пленным, большинство из которых попало в украинскую армию в результате "варварской мобилизации",... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:12:00+03:00

2025-06-18T16:12:00+03:00

2025-06-18T16:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Добровольно идти в ВСУ давно никто не хочет, это видно по пленным, большинство из которых попало в украинскую армию в результате "варварской мобилизации", сказал РИА Новости депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших 18-летнего возраста, должно быть готово к мобилизации, заявила ранее глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская. "Добровольно идти в ВСУ давно уже никто не хочет. Это видно по пленным, которые попадают к нам - большинство из них попало в армию в результате варварской мобилизации, их просто поймали на улице", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что большие надежды у киевского режима были на привлечение молодежи. "Специально для этого выпускали рекламу, в которой обещанное денежное довольствие приравнивали, к примеру, к гамбургерам - понятному для 18-летних эквиваленту. Убеждали, что солдаты больше нравятся девушкам и имеют более серьезный вес в обществе. Но в целом украинцам давно уже понятно, что их используют исключительно в качестве пушечного мяса", - добавил парламентарий. Журавле отметил, что согласно официальной статистике, по этой программе удалось привлечь не больше 500 человек. "При этом не сообщается, сколько из них получили свою кучу гамбургеров, а сколько уже убиты. Нужно спешно замещать эту категорию, и вновь агитируют пожилых людей и женщин. При этом всегда остается возможность забрать на улице, избить и силой заставить подписать контракт. Очевидно, что так впредь и будут действовать, окончательно перестав играть в демократию", - заключил он. Ранее издание "Страна.ua" сообщало о том, что одновременно с планом мобилизации существует план по сбору взяток для передачи денег вышестоящему руководству. При этом карьера начальников военкоматов напрямую зависит от выполнения как минимум одного из этих двух планов. Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 28 января заявлял, что привлечение добровольцев в возрасте 18-25 лет указывает на нехватку военнослужащих в рядах ВСУ. Тогдашний главком ВСУ Александр Сырский 19 января признал, что проводимая на Украине мобилизация не покрывает потребности войск. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко ранее заявлял, что катастрофическая нехватка людей в подразделениях и невозможность их полноценно восстановить является основной проблемой для украинских войск. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019235737.html

https://ria.ru/20250429/vsu-2014192844.html

https://ria.ru/20250616/rada-2023096513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, алексей журавлев , федор вениславский, александр сырский, вооруженные силы украины, госдума рф, страна.ua