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В Сумской области уничтожили командный пункт ВСУ
В Сумской области уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
В Сумской области уничтожили командный пункт ВСУ
Командный, три опорных пункта и склады с боеприпасами ВСУ уничтожены в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:23:00+03:00
2025-06-18T15:23:00+03:00
2025-06-18T15:26:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Командный, три опорных пункта и склады с боеприпасами ВСУ уничтожены в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Нанесено свыше 80 точечных ударов по военным объектам в 33 местах их дислокации. Основные направления - Сумской и Шосткинский районы… Уничтожены 2 склада боеприпасов ВСУ… Ликвидированы 3 опорных пункта ВСУ, передвижной командный пункт", - сказал Лебедев. По его словам, в результате ударов ВСУ потеряли до 40 человек личного состава, 5 единиц техники и три узла связи. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
https://ria.ru/20250316/udar-2005384578.html
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В Сумской области уничтожили командный пункт ВСУ
В Сумской области уничтожили командный пункт и склады с боеприпасами ВСУ