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В Сумской области уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 18.06.2025 (обновлено: 15:26 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/vsu-2023603908.html
В Сумской области уничтожили командный пункт ВСУ
В Сумской области уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025
В Сумской области уничтожили командный пункт ВСУ
Командный, три опорных пункта и склады с боеприпасами ВСУ уничтожены в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:23:00+03:00
2025-06-18T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
брянская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Командный, три опорных пункта и склады с боеприпасами ВСУ уничтожены в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Нанесено свыше 80 точечных ударов по военным объектам в 33 местах их дислокации. Основные направления - Сумской и Шосткинский районы… Уничтожены 2 склада боеприпасов ВСУ… Ликвидированы 3 опорных пункта ВСУ, передвижной командный пункт", - сказал Лебедев. По его словам, в результате ударов ВСУ потеряли до 40 человек личного состава, 5 единиц техники и три узла связи. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
https://ria.ru/20250316/udar-2005384578.html
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в мире, сумская область, брянская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Брянская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Сумской области уничтожили командный пункт ВСУ

В Сумской области уничтожили командный пункт и склады с боеприпасами ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Командный, три опорных пункта и склады с боеприпасами ВСУ уничтожены в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Нанесено свыше 80 точечных ударов по военным объектам в 33 местах их дислокации. Основные направления - Сумской и Шосткинский районы… Уничтожены 2 склада боеприпасов ВСУ… Ликвидированы 3 опорных пункта ВСУ, передвижной командный пункт", - сказал Лебедев.
По его словам, в результате ударов ВСУ потеряли до 40 человек личного состава, 5 единиц техники и три узла связи.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьБрянская областьРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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