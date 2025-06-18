https://ria.ru/20250618/vsu-2023543437.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 18.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"

Группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у Богуславки, Шийковки, Песчаного, Новосергеевки, Купянска, Ковшаровки в Харьковской... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:08:00+03:00

2025-06-18T12:08:00+03:00

2025-06-18T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:96:3074:1825_1920x0_80_0_0_31a88183b6aa0585ffe16c71afe91c11.jpg

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у Богуславки, Шийковки, Песчаного, Новосергеевки, Купянска, Ковшаровки в Харьковской области и Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250618/zaporozhe-2023472035.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины