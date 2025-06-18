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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 18.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
Группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у Богуславки, Шийковки, Песчаного, Новосергеевки, Купянска, Ковшаровки в Харьковской... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:08:00+03:00
2025-06-18T12:08:00+03:00
2025-06-18T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям у Богуславки, Шийковки, Песчаного, Новосергеевки, Купянска, Ковшаровки в Харьковской области и Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250618/zaporozhe-2023472035.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада"
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действия "Запада"