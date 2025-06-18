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ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец - РИА Новости, 18.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/vsu-2023505477.html
ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец
ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец - РИА Новости, 18.06.2025
ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец
Украинские военные находятся в глухой обороне в районе населенных пунктов Орехово и Работино в Запорожской области и не планируют наступать , рассказал РИА... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:42:00+03:00
2025-06-18T10:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 18 июн - РИА Новости. Украинские военные находятся в глухой обороне в районе населенных пунктов Орехово и Работино в Запорожской области и не планируют наступать , рассказал РИА Новости замкомандира батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Призрак". "Противник сидит в глухой обороне. Личного состава на позициях у них не так много . Проблема в том, что у них очень много средств (FPV-дронов , артиллерийских систем - ред.)", - сказал "Призрак" . Он отметил , что основная задача штурмовых групп в данном районе - дойти до позиций противника. "Непосредственно на самих позициях людей у них немного. Приходишь в опорник, там от двух до шести человек максимум. Когда там можно расселить человек 15. В наступление не планируют", - пояснил "Призрак". Он подчеркнул, что даже если противник решит атаковать позиции ВС РФ в зоне ответственности его подразделения с целью прорыва обороны, то получит достойный отпор, личный состав готов к любому развитию ситуации на данном участке линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20250618/zaporozhe-2023472035.html
https://ria.ru/20250618/alekseevka-2023460426.html
россия
работино
запорожская область
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россия, работино, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область
ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец

ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино и не планируют наступать

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых подразделений
Подготовка штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подготовка штурмовых подразделений. Архивное фото
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 18 июн - РИА Новости. Украинские военные находятся в глухой обороне в районе населенных пунктов Орехово и Работино в Запорожской области и не планируют наступать , рассказал РИА Новости замкомандира батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Призрак".
"Противник сидит в глухой обороне. Личного состава на позициях у них не так много . Проблема в том, что у них очень много средств (FPV-дронов , артиллерийских систем - ред.)", - сказал "Призрак" .
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Он отметил , что основная задача штурмовых групп в данном районе - дойти до позиций противника. "Непосредственно на самих позициях людей у них немного. Приходишь в опорник, там от двух до шести человек максимум. Когда там можно расселить человек 15. В наступление не планируют", - пояснил "Призрак".
Он подчеркнул, что даже если противник решит атаковать позиции ВС РФ в зоне ответственности его подразделения с целью прорыва обороны, то получит достойный отпор, личный состав готов к любому развитию ситуации на данном участке линии боевого соприкосновения.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская область
 
 
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