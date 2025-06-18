https://ria.ru/20250618/vsu-2023505477.html

ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец

ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец - РИА Новости, 18.06.2025

ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец

Украинские военные находятся в глухой обороне в районе населенных пунктов Орехово и Работино в Запорожской области и не планируют наступать , рассказал РИА... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:42:00+03:00

2025-06-18T10:42:00+03:00

2025-06-18T10:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

работино

запорожская область

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 18 июн - РИА Новости. Украинские военные находятся в глухой обороне в районе населенных пунктов Орехово и Работино в Запорожской области и не планируют наступать , рассказал РИА Новости замкомандира батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Призрак". "Противник сидит в глухой обороне. Личного состава на позициях у них не так много . Проблема в том, что у них очень много средств (FPV-дронов , артиллерийских систем - ред.)", - сказал "Призрак" . Он отметил , что основная задача штурмовых групп в данном районе - дойти до позиций противника. "Непосредственно на самих позициях людей у них немного. Приходишь в опорник, там от двух до шести человек максимум. Когда там можно расселить человек 15. В наступление не планируют", - пояснил "Призрак". Он подчеркнул, что даже если противник решит атаковать позиции ВС РФ в зоне ответственности его подразделения с целью прорыва обороны, то получит достойный отпор, личный состав готов к любому развитию ситуации на данном участке линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20250618/zaporozhe-2023472035.html

https://ria.ru/20250618/alekseevka-2023460426.html

россия

работино

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, работино, запорожская область