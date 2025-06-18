https://ria.ru/20250618/vsu-2023505477.html
ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец
ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец - РИА Новости, 18.06.2025
ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец
Украинские военные находятся в глухой обороне в районе населенных пунктов Орехово и Работино в Запорожской области и не планируют наступать , рассказал РИА... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:42:00+03:00
2025-06-18T10:42:00+03:00
2025-06-18T10:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769916_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_be6379ebfa5f0e86f211e591851e07a4.jpg
ТОКМАК (Запорожская обл.), 18 июн - РИА Новости. Украинские военные находятся в глухой обороне в районе населенных пунктов Орехово и Работино в Запорожской области и не планируют наступать , рассказал РИА Новости замкомандира батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Призрак". "Противник сидит в глухой обороне. Личного состава на позициях у них не так много . Проблема в том, что у них очень много средств (FPV-дронов , артиллерийских систем - ред.)", - сказал "Призрак" . Он отметил , что основная задача штурмовых групп в данном районе - дойти до позиций противника. "Непосредственно на самих позициях людей у них немного. Приходишь в опорник, там от двух до шести человек максимум. Когда там можно расселить человек 15. В наступление не планируют", - пояснил "Призрак". Он подчеркнул, что даже если противник решит атаковать позиции ВС РФ в зоне ответственности его подразделения с целью прорыва обороны, то получит достойный отпор, личный состав готов к любому развитию ситуации на данном участке линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20250618/zaporozhe-2023472035.html
https://ria.ru/20250618/alekseevka-2023460426.html
россия
работино
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769916_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ebfa66e86fc07ea4eb16b8d5a0a7f085.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, работино, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область
ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино, заявил российский боец
ВСУ находятся в глухой обороне у Орехово и Работино и не планируют наступать
ТОКМАК (Запорожская обл.), 18 июн - РИА Новости. Украинские военные находятся в глухой обороне в районе населенных пунктов Орехово и Работино в Запорожской области и не планируют наступать , рассказал РИА Новости замкомандира батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России с позывным "Призрак".
"Противник сидит в глухой обороне. Личного состава на позициях у них не так много . Проблема в том, что у них очень много средств (FPV-дронов , артиллерийских систем - ред.)", - сказал "Призрак" .
Он отметил , что основная задача штурмовых групп в данном районе - дойти до позиций противника. "Непосредственно на самих позициях людей у них немного. Приходишь в опорник, там от двух до шести человек максимум. Когда там можно расселить человек 15. В наступление не планируют", - пояснил "Призрак".
Он подчеркнул, что даже если противник решит атаковать позиции ВС РФ в зоне ответственности его подразделения с целью прорыва обороны, то получит достойный отпор, личный состав готов к любому развитию ситуации на данном участке линии боевого соприкосновения.