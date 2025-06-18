https://ria.ru/20250618/vsu-2023471830.html
В Харьковской области уничтожили украинский склад боеприпасов
В Харьковской области уничтожили украинский склад боеприпасов - РИА Новости, 18.06.2025
В Харьковской области уничтожили украинский склад боеприпасов
Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:06:00+03:00
2025-06-18T08:06:00+03:00
2025-06-18T08:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьковская область. Склад боеприпасов – уничтожено", - сообщил Лебедев.
https://ria.ru/20240825/udar-1968381338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области уничтожили украинский склад боеприпасов
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области