https://ria.ru/20250618/vsu-2023455725.html
Штурмовик рассказал об отношении боевиков ВСУ к мирным жителям Ульяновки
Штурмовик рассказал об отношении боевиков ВСУ к мирным жителям Ульяновки - РИА Новости, 18.06.2025
Штурмовик рассказал об отношении боевиков ВСУ к мирным жителям Ульяновки
ВСУ относились к мирными жителям освобожденной Малиновки (Ульяновки — укр.) как к рабам, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 39-ой... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T04:10:00+03:00
2025-06-18T04:10:00+03:00
2025-06-18T05:53:00+03:00
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. ВСУ относились к мирными жителям освобожденной Малиновки (Ульяновки — укр.) как к рабам, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей задачи в составе группировки войск "Центр", с позывным "Лек". "Они (Жители Ульяновки — Прим. Ред.) рассказали одно, что к ним относились настолько по-хамски и по животному. Требовали (ВСУ — Прим. Ред.) еду, стирку и так далее. Отношение такое было, как будто это их рабы", — рассказал собеседник агентства. По словам штурмовика, жители поселка перестали воспринимать армию Украины за людей из-за их отношения к немногочисленным оставшимся жителям населенного пункта. Во время освобождения из поселка эвакуировали жителей семи домов, которые встретили бойцов ВС России как освободителей.В Минобороны России об освобождении силами "Центра" Ульяновки в Донецкой Народной Республике сообщили 15 июня.
https://ria.ru/20250617/vsu-2023238326.html
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россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Штурмовик рассказал об отношении боевиков ВСУ к мирным жителям Ульяновки
Боевики ВСУ относились к мирным жителям Ульяновки как к рабам