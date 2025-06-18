https://ria.ru/20250618/vsu-2023455725.html

Штурмовик рассказал об отношении боевиков ВСУ к мирным жителям Ульяновки

Штурмовик рассказал об отношении боевиков ВСУ к мирным жителям Ульяновки - РИА Новости, 18.06.2025

Штурмовик рассказал об отношении боевиков ВСУ к мирным жителям Ульяновки

ВСУ относились к мирными жителям освобожденной Малиновки (Ульяновки — укр.) как к рабам, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 39-ой... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T04:10:00+03:00

2025-06-18T04:10:00+03:00

2025-06-18T05:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. ВСУ относились к мирными жителям освобожденной Малиновки (Ульяновки — укр.) как к рабам, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей задачи в составе группировки войск "Центр", с позывным "Лек". "Они (Жители Ульяновки — Прим. Ред.) рассказали одно, что к ним относились настолько по-хамски и по животному. Требовали (ВСУ — Прим. Ред.) еду, стирку и так далее. Отношение такое было, как будто это их рабы", — рассказал собеседник агентства. По словам штурмовика, жители поселка перестали воспринимать армию Украины за людей из-за их отношения к немногочисленным оставшимся жителям населенного пункта. Во время освобождения из поселка эвакуировали жителей семи домов, которые встретили бойцов ВС России как освободителей.В Минобороны России об освобождении силами "Центра" Ульяновки в Донецкой Народной Республике сообщили 15 июня.

https://ria.ru/20250617/vsu-2023238326.html

https://ria.ru/20250616/spetsoperatsiya-2023036724.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины