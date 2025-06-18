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Рогов сообщил об ударе по центру логистики в Одесской области
Рогов сообщил об ударе по центру логистики в Одесской области - РИА Новости, 18.06.2025
Рогов сообщил об ударе по центру логистики в Одесской области
Российские войска нанесли удар по центру логистики ВСУ на территории морского порта в городе Белгород-Днестровский Одесской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:04:00+03:00
2025-06-18T14:04:00+03:00
2025-06-18T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по центру логистики ВСУ на территории морского порта в городе Белгород-Днестровский Одесской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Одесской области в Белгород-Днестровском нанесен удар по центрам логистики ВСУ на территории морского торгового порта, куда военная техника и оружие поступает как через Дунай, так и по Черному морю", - сказал Рогов. По его словам, в результате удара разрушены два крупных склада, на которых хранилось большое количество мин иностранного производства, приборы ночного видения и средства связи. "После удара в порту возник большой пожар, а также была слышна повторная детонация", - сказал Рогов.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одесская область, россия, дунай (река), владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Россия, Дунай (река), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об ударе по центру логистики в Одесской области
Рогов: ВС России нанесли удар по центру логистики ВСУ в порту в Одесской области