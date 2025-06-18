https://ria.ru/20250618/vs-2023576156.html

Рогов сообщил об ударе по центру логистики в Одесской области

Рогов сообщил об ударе по центру логистики в Одесской области - РИА Новости, 18.06.2025

Рогов сообщил об ударе по центру логистики в Одесской области

Российские войска нанесли удар по центру логистики ВСУ на территории морского порта в городе Белгород-Днестровский Одесской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:04:00+03:00

2025-06-18T14:04:00+03:00

2025-06-18T14:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесская область

россия

дунай (река)

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по центру логистики ВСУ на территории морского порта в городе Белгород-Днестровский Одесской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Одесской области в Белгород-Днестровском нанесен удар по центрам логистики ВСУ на территории морского торгового порта, куда военная техника и оружие поступает как через Дунай, так и по Черному морю", - сказал Рогов. По его словам, в результате удара разрушены два крупных склада, на которых хранилось большое количество мин иностранного производства, приборы ночного видения и средства связи. "После удара в порту возник большой пожар, а также была слышна повторная детонация", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250618/igra-2023394951.html

одесская область

россия

дунай (река)

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Варвара Скокшина

одесская область, россия, дунай (река), владимир рогов, вооруженные силы украины