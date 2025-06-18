https://ria.ru/20250618/vrach-2023513891.html
Врач предупредила об опасности приема антибиотиков во время беременности
Врач предупредила об опасности приема антибиотиков во время беременности - РИА Новости, 18.06.2025
Врач предупредила об опасности приема антибиотиков во время беременности
Прием матерью во время беременности и детьми на 1-2 году жизни антибиотиков может привести к быстрому старту роста избыточной массы тела, таким образом врачи... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:07:00+03:00
2025-06-18T11:07:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Прием матерью во время беременности и детьми на 1-2 году жизни антибиотиков может привести к быстрому старту роста избыточной массы тела, таким образом врачи должны помочь применять правильные технологии лечения в этот период, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова. В ходи сессии Российского фармацевтического форума "Лекарственная безопасность", который проходит в рамках ПМЭФ, эксперт также отметила, что первое обеднение диеты матери по белку во время беременности несет риски развития ожирения у ребенка. "Прием матерью во время беременности антибиотиков, особенно не один курс, и детьми в раннем возрасте, то есть на первом или втором году жизни, приводит к быстрому старту избыточной массы тела ожирения. Мы знаем, сколько наших сограждан занимается самолечением. У таких очень нужных для серьезных инфекционных ситуаций препаратов, как антибиотики, есть вот эта обратная сторона", - сказала Намазова-Баранова. Она подчеркнула, что первая тысяча дней жизни ребенка являются временем программирования здоровья, они характеризуются хорошими показателями восстановления. "То есть, если мы в это время поможем, применим правильные технологии восстановления здоровья, мы вернем траекторию на вот эту здоровую линию, и тогда человек дальше по жизни пойдет здоровым", - пояснила эксперт Минздрава. Намазова-Баранова добавила, что нельзя недооценивать тот факт, что ожирение – это иммунное воспаление, то есть болезнь. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250611/immunoglobulin-2022166064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, лейла намазова-баранова
Общество, Россия, Лейла Намазова-Баранова
Врач предупредила об опасности приема антибиотиков во время беременности
Врач Намазова-Баранова: антибиотики при беременности могут вызвать ожирение
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Прием матерью во время беременности и детьми на 1-2 году жизни антибиотиков может привести к быстрому старту роста избыточной массы тела, таким образом врачи должны помочь применять правильные технологии лечения в этот период, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.
В ходи сессии Российского фармацевтического форума "Лекарственная безопасность", который проходит в рамках ПМЭФ, эксперт также отметила, что первое обеднение диеты матери по белку во время беременности несет риски развития ожирения у ребенка.
"Прием матерью во время беременности антибиотиков, особенно не один курс, и детьми в раннем возрасте, то есть на первом или втором году жизни, приводит к быстрому старту избыточной массы тела ожирения. Мы знаем, сколько наших сограждан занимается самолечением. У таких очень нужных для серьезных инфекционных ситуаций препаратов, как антибиотики, есть вот эта обратная сторона", - сказала Намазова-Баранова
.
Она подчеркнула, что первая тысяча дней жизни ребенка являются временем программирования здоровья, они характеризуются хорошими показателями восстановления.
"То есть, если мы в это время поможем, применим правильные технологии восстановления здоровья, мы вернем траекторию на вот эту здоровую линию, и тогда человек дальше по жизни пойдет здоровым", - пояснила эксперт Минздрава.
Намазова-Баранова добавила, что нельзя недооценивать тот факт, что ожирение – это иммунное воспаление, то есть болезнь.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.