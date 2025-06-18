Рейтинг@Mail.ru
Молдавские власти запугивают общество, заявили в комитете "Победа" - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/vlasti-2023608808.html
Молдавские власти запугивают общество, заявили в комитете "Победа"
Молдавские власти запугивают общество, заявили в комитете "Победа" - РИА Новости, 18.06.2025
Молдавские власти запугивают общество, заявили в комитете "Победа"
Власти Молдавии используют выдуманные угрозы, чтобы оправдать свою русофобию, которая распространяется в стране с подачи ЕС, заявил РИА Новости лидер... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:41:00+03:00
2025-06-18T15:41:00+03:00
молдавия
россия
кишинев
майя санду
мария захарова
дмитрий песков
евросоюз
традиционные ценности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587500700_0:0:3359:1890_1920x0_80_0_0_f5954383628def65a69d73a8d2194c4e.jpg
КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Власти Молдавии используют выдуманные угрозы, чтобы оправдать свою русофобию, которая распространяется в стране с подачи ЕС, заявил РИА Новости лидер национального координационного комитета "Победа", глава координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович. Накануне министр культуры Молдавии, кинорежиссер Сергей Продан, получивший образование в России, обвинил Российский центр науки и культуры (РЦНК, или "Русский дом") в Кишиневе в том, что тот якобы является одним из инструментов гибридной войны. Продан утверждал, что центр "уводит от курса на евроинтеграцию", который Молдавия взяла с приходом к власти проевропейского президента Майи Санду. "К сожалению, невозможно оставить без внимания горячечный бред наших горе-правителей, хлынувший как из прорвавшей канализационной трубы в преддверии выборов. И первым в списке на сегодня министр культуры Молдавии Сергей Продан. Традиционная "тень на плетень", без каких-либо доказательств. Очередная дешевая попытка оправдать русофобский беспредел, реализуемый по указанию европейских кураторов", - заявил Петрович. Он отметил, что сам Продан является выпускником Театрального института им. Бориса Щукина в Москве. "Конституция Республики Молдова гласит, что наша страна является демократическим правовым государством. Но ею пока руководят сплетники вроде Продана и ему подобных", - добавил Петрович, намекнув на отсутствие аргументов в обвинениях властей. МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250616/petrovich-2023086003.html
https://ria.ru/20250611/gutsul-2022308758.html
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969896637.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587500700_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_a2a253cf58bcf9e255006ad5b018582f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, кишинев, майя санду, мария захарова, дмитрий песков, евросоюз, традиционные ценности, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Евросоюз, традиционные ценности, В мире
Молдавские власти запугивают общество, заявили в комитете "Победа"

Петрович: власти Молдавии используют выдуманные угрозы для оправдания русофобии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Власти Молдавии используют выдуманные угрозы, чтобы оправдать свою русофобию, которая распространяется в стране с подачи ЕС, заявил РИА Новости лидер национального координационного комитета "Победа", глава координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович.
Накануне министр культуры Молдавии, кинорежиссер Сергей Продан, получивший образование в России, обвинил Российский центр науки и культуры (РЦНК, или "Русский дом") в Кишиневе в том, что тот якобы является одним из инструментов гибридной войны. Продан утверждал, что центр "уводит от курса на евроинтеграцию", который Молдавия взяла с приходом к власти проевропейского президента Майи Санду.
Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Организатору марша Победы в Молдавии вернули билеты после задержания
16 июня, 11:47
"К сожалению, невозможно оставить без внимания горячечный бред наших горе-правителей, хлынувший как из прорвавшей канализационной трубы в преддверии выборов. И первым в списке на сегодня министр культуры Молдавии Сергей Продан. Традиционная "тень на плетень", без каких-либо доказательств. Очередная дешевая попытка оправдать русофобский беспредел, реализуемый по указанию европейских кураторов", - заявил Петрович.
Он отметил, что сам Продан является выпускником Театрального института им. Бориса Щукина в Москве. "Конституция Республики Молдова гласит, что наша страна является демократическим правовым государством. Но ею пока руководят сплетники вроде Продана и ему подобных", - добавил Петрович, намекнув на отсутствие аргументов в обвинениях властей.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Законы в Молдавии не работают при нынешней власти, заявила Гуцул
11 июня, 17:06
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Таубер обвинила молдавские власти в разжигании русофобии
2 сентября 2024, 09:04
 
МолдавияРоссияКишиневМайя СандуМария ЗахароваДмитрий ПесковЕвросоюзтрадиционные ценностиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала