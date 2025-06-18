Молдавские власти запугивают общество, заявили в комитете "Победа"
Петрович: власти Молдавии используют выдуманные угрозы для оправдания русофобии
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июн - РИА Новости. Власти Молдавии используют выдуманные угрозы, чтобы оправдать свою русофобию, которая распространяется в стране с подачи ЕС, заявил РИА Новости лидер национального координационного комитета "Победа", глава координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович.
Накануне министр культуры Молдавии, кинорежиссер Сергей Продан, получивший образование в России, обвинил Российский центр науки и культуры (РЦНК, или "Русский дом") в Кишиневе в том, что тот якобы является одним из инструментов гибридной войны. Продан утверждал, что центр "уводит от курса на евроинтеграцию", который Молдавия взяла с приходом к власти проевропейского президента Майи Санду.
"К сожалению, невозможно оставить без внимания горячечный бред наших горе-правителей, хлынувший как из прорвавшей канализационной трубы в преддверии выборов. И первым в списке на сегодня министр культуры Молдавии Сергей Продан. Традиционная "тень на плетень", без каких-либо доказательств. Очередная дешевая попытка оправдать русофобский беспредел, реализуемый по указанию европейских кураторов", - заявил Петрович.
Он отметил, что сам Продан является выпускником Театрального института им. Бориса Щукина в Москве. "Конституция Республики Молдова гласит, что наша страна является демократическим правовым государством. Но ею пока руководят сплетники вроде Продана и ему подобных", - добавил Петрович, намекнув на отсутствие аргументов в обвинениях властей.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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