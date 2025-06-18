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Битва при Ватерлоо (1815)

Битва при Ватерлоо (1815) - РИА Новости, 18.06.2025

Битва при Ватерлоо (1815)

Битва при Ватерлоо (населенный пункт в Бельгии, в 20 километрах к югу от Брюсселя) – решающее сражение 18 июня 1815 года между армией французского императора... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:02:00+03:00

2025-06-18T05:02:00+03:00

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Битва при Ватерлоо (населенный пункт в Бельгии, в 20 километрах к югу от Брюсселя) – решающее сражение 18 июня 1815 года между армией французского императора Наполеона I и войсками антифранцузской коалиции (Австрия, Англия, Пруссия, Россия и др.) в период "Ста дней" (время вторичного правления Наполеона I с 20 марта по 22 июня 1815 года после его бегства с острова Эльба).Поражение Наполеона в войне 1812 года против Российской империи изменило соотношение сил в Европе и послужило началом ее освобождения от французского господства. Начался период распада наполеоновской империи.Вступление в 1814 году в Париж войск антифранцузской коалиции вынудило Наполеона I отречься от престола. Он был сослан на остров Эльба в Средиземном море, откуда менее чем через год бежал. 26 февраля 1815 года Бонапарт направился во Францию во главе маленькой армии (1600 человек с 80 лошадьми и несколькими пушками). 1 марта он высадился на берегу Жуанвильского залива, а 10 марта был уже в Лионе, где формально принял титул императора. 20 марта он прибыл в Тюльери. Начался период "Ста дней".Возвращение Наполеона объединило против него всю Европу. Против восстановленной наполеоновской империи выступила 7-я антифранцузская коалиция европейских государств, в которую вошли Австрийская империя, Великобритания, Пруссия, Россия и другие.Коалиционные войска составляли армии: Англо-Голландская (106 тысяч человек под командованием фельдмаршала Артура Веллингтона), Нижнерейнская прусская (251 тысяча человек под командованием генерал-фельдмаршала Гебхарда Блюхера), Среднерейнская (168 тысяч человек из русских войск под командованием генерал-фельдмаршала Михаила Барклая-де-Толли), Верхнерейнская (254 тысячи человек под командованием фельдмаршала Карела Шварценберга), две вспомогательные австро-пьемонтские армии (около 80 тысяч человек).Они сосредоточились вдоль границы Франции для наступления на Париж.Наполеон, располагая 200 тысячами войск и 150 тысячами национальной гвардии, решил перехватить инициативу у союзников и разбить их по частям.Основные силы французской армии были выдвинуты в Бельгию и 16 июня в сражении у Линьи нанесли частичное поражение Нижнерейнской армии, вынудив ее отступить. Наполеон приказал корпусу маршала Эммануэля Груши (33 тысячи человек) преследовать ее. Однако Груши действовал нерешительно, не сумев помешать Нижнерейнской армии осуществить маневр и участвовать в решающем сражении. К 17 июня главные силы французов (72 тысячи человек, 243 орудия) сосредоточились в районе Бель-Альянс, Россомм и Планшенуа (при Ватерлоо). Однако Наполеон, рассчитывая, что Груши локализует прусские войска, не спешил атаковать армию Веллингтона (68 тысяч человек и 159 орудий), которая заняла оборонительные позиции на выгодном естественном рубеже южнее Ватерлоо.Сражение началось 18 июня около 11 часов, когда авангарды прусских войск были на подходе к месту сражения. Главный удар Наполеон решил нанести по левому флангу Веллингтона, чтобы не дать ему соединиться с прусской армией. Французский корпус Оноре Рейля изначально должен был вести лишь демонстративные действия против правого фланга армии Веллингтона. Но упорное сопротивление союзных войск сразу смешало все расчеты Наполеона. Начав атаку малыми силами, Рейль постепенно втянул в бой весь свой корпус, но успеха до конца дня так и не добился. Атака левого фланга армии Веллингтона, начатая около 14 часов четырьмя дивизиями корпуса Друэ д’Эрлона, каждая из которых была построена в глубокие колонны из развернутых батальонов, также не достигла цели, т. к. при таком построении в атаке одновременно участвовали небольшие силы, а наступавшие несли огромные потери от огня противника. Огонь французской артиллерии был малоэффективным, так как она была расположена слишком далеко от атакующих колонн. Во 2-й половине дня в район Фишемона вышел авангард прусской армии Блюхера. Наполеон был вынужден бросить против них 10-тысячный корпус генерала Жоржа Мутона, а затем часть гвардии. Одновременно он изменил направление главного удара, сосредоточив главные силы против центра армии Веллингтона. Но и здесь атаки французов успеха не имели. Тяжелая конница Наполеона дважды врывалась на позиции англичан, но, не поддержанная пехотой, откатывалась назад. Последняя попытка Бонапарта прорвать центр противника, бросив резерв в 10 батальонов старой гвардии, также провалилась. Соотношение сил к тому времени было уже в пользу союзников – с подходом трех прусских корпусов (Фридриха фон Бюлова, Георга фон Пирха и Ганса Иоахима фон Цитена) они имели 130 тысяч человек. К 20 часам главные силы англо-голландской армии перешли в наступление, а прусские войска ударили в правый фланг французов. Те дрогнули, начали отходить, а затем бежали.В ходе битвы Наполеон проявил нерешительность и допустил ряд ошибок (плохая разведка и связь, неверная оценка обстановки, слишком глубокие пехотные колонны и др.). Важную роль сыграло также падение морального духа французской армии, вызванное глубоким экономическим и политическим кризисом наполеоновской империи.В сражении при Ватерлоо французы потеряли 32 тысячи человек и всю артиллерию.Потери союзников составили около 23 тысяч человек (англичане – порядка 15 тысяч, пруссаки – около семи тысяч, потери голландцев и бельгийцев были незначительны).Поражение при Ватерлоо привело наполеоновскую империю к окончательному крушению, предрешенному еще победой России в Отечественной войне 1812 года. 20 июня 1815 года Наполеон вернулся в Париж, где подписал акт об окончательном отречении. По решению союзников он был доставлен на остров Святой Елены, где провел последние шесть лет жизни под надзором международной комиссии.Битва при Ватерлоо поставила точку в истории наполеоновских войн. В Европе почти на 40 лет воцарился мир, разрушенный с началом Крымской войны 1853-1856 годов.

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справки, россия, европа, карел шварценберг, михаил барклай-де-толли