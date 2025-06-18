https://ria.ru/20250618/uslugi-2023553928.html
Платформой "Госуслуги" ежедневно пользуются 14 миллионов россиян
Платформой "Госуслуги" ежедневно пользуются 14 миллионов россиян - РИА Новости, 18.06.2025
Платформой "Госуслуги" ежедневно пользуются 14 миллионов россиян
Платформой "Госуслуги" ежедневно пользуются 14 миллионов россиян, оформляя с ее помощью 2,5 миллиона услуг, заявил замминистра цифрового развития, связи и... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:45:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Платформой "Госуслуги" ежедневно пользуются 14 миллионов россиян, оформляя с ее помощью 2,5 миллиона услуг, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Кучушев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. "На сегодняшний день на этой платформе более 14 миллионов ежедневно посетителей и более 2,5 миллиона услуг ежедневно оказывается", - сказал он о сервисе "Госуслуги", выступая на сессии форума "Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы". "Госуслуги" - это государственная информационная платформа, через которую граждане России и организации могут в электронном виде получать услуги от федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/gosuslugi-2023452096.html
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технологии, россия, сергей кучушев
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Сергей Кучушев
Платформой "Госуслуги" ежедневно пользуются 14 миллионов россиян
Кучушев: платформой "Госуслуги" ежедневно пользуются 14 млн россиян