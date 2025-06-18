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На Урале осудили экс-чиновницу, не навестившую семью, где утонул ребенок - РИА Новости, 18.06.2025
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17:44 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ural-2023649630.html
На Урале осудили экс-чиновницу, не навестившую семью, где утонул ребенок
На Урале осудили экс-чиновницу, не навестившую семью, где утонул ребенок - РИА Новости, 18.06.2025
На Урале осудили экс-чиновницу, не навестившую семью, где утонул ребенок
Бывшему специалисту отдела опеки и попечительства в Екатеринбурге Евгении Вознесенской, не навестившей семью, где был утоплен пятилетний мальчик, ужесточили... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:44:00+03:00
2025-06-18T17:44:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
урал
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Бывшему специалисту отдела опеки и попечительства в Екатеринбурге Евгении Вознесенской, не навестившей семью, где был утоплен пятилетний мальчик, ужесточили наказание – с 200 тысяч штрафа до двух лет колонии-поселения с отсрочкой наказания, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекуна Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, связала ноги скотчем, утопила в ванне, спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат. По данным надзорного ведомства, ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления №25 министерства соцполитики Свердловской области Евгения Вознесенская внесла в акт заведомо ложные сведения. С 1 по 4 декабря 2022 года она должна была навестить семью мальчика, но ограничилась разговором с Наумовой по телефону, после чего написала в документе, что "во время проведения проверки малолетний был здоров, его безопасность опекуном обеспечена". Как считает следствие, подложный документ был утвержден и стал основанием для того, чтобы опекунша продолжила получать выплаты на ребенка, которого уже не было в живых. Было заведено уголовное дело о служебном подлоге. Чкаловский районный суд столицы Урала назначил Вознесенский штраф на 100 тысяч рублей, позднее в апелляции Свердловский областной суд усилил размер штрафа до 200 тысяч рублей и лишил ее права занимать должности на госслужбе. Однако прокуратура внесла кассационное представление, требуя исключить все смягчающие обстоятельства. Кассационный суд удовлетворил представление прокурора, а апелляционное постановление облсуда отменил. "При новом рассмотрении Свердловским областным судом удовлетворено апелляционное представление прокурора, из числа смягчающих наказание обстоятельств исключены явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Евгении Вознесенской назначено два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Судом… применена к осужденной отсрочка – отбывать наказание она будет по достижению ребенком 14-летнего возраста", – объяснили в прокуратуре. По данным правоохранительных органов, Наумова к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, мужа, а также племянника мужа – Даниила Егольникова, над которым сейчас совместно с ней идет суд. Гособвинитель уже запросил 25 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей для Наумовой, для Егольникова – шесть лет колонии общего режима. Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в полицию и опеку, приговорили за халатность к 1 году и 10 месяцам лишения свободы также с отсрочкой наказания.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, урал, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Урал, Свердловский областной суд
На Урале осудили экс-чиновницу, не навестившую семью, где утонул ребенок

На Урале осудили экс-сотрудницу опеки, не навестившую семью, где утонул ребенок

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Бывшему специалисту отдела опеки и попечительства в Екатеринбурге Евгении Вознесенской, не навестившей семью, где был утоплен пятилетний мальчик, ужесточили наказание – с 200 тысяч штрафа до двух лет колонии-поселения с отсрочкой наказания, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекуна Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, связала ноги скотчем, утопила в ванне, спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат.
По данным надзорного ведомства, ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления №25 министерства соцполитики Свердловской области Евгения Вознесенская внесла в акт заведомо ложные сведения. С 1 по 4 декабря 2022 года она должна была навестить семью мальчика, но ограничилась разговором с Наумовой по телефону, после чего написала в документе, что "во время проведения проверки малолетний был здоров, его безопасность опекуном обеспечена".
Как считает следствие, подложный документ был утвержден и стал основанием для того, чтобы опекунша продолжила получать выплаты на ребенка, которого уже не было в живых. Было заведено уголовное дело о служебном подлоге. Чкаловский районный суд столицы Урала назначил Вознесенский штраф на 100 тысяч рублей, позднее в апелляции Свердловский областной суд усилил размер штрафа до 200 тысяч рублей и лишил ее права занимать должности на госслужбе.
Однако прокуратура внесла кассационное представление, требуя исключить все смягчающие обстоятельства. Кассационный суд удовлетворил представление прокурора, а апелляционное постановление облсуда отменил.
"При новом рассмотрении Свердловским областным судом удовлетворено апелляционное представление прокурора, из числа смягчающих наказание обстоятельств исключены явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Евгении Вознесенской назначено два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Судом… применена к осужденной отсрочка – отбывать наказание она будет по достижению ребенком 14-летнего возраста", – объяснили в прокуратуре.
По данным правоохранительных органов, Наумова к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, мужа, а также племянника мужа – Даниила Егольникова, над которым сейчас совместно с ней идет суд. Гособвинитель уже запросил 25 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей для Наумовой, для Егольникова – шесть лет колонии общего режима.
Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в полицию и опеку, приговорили за халатность к 1 году и 10 месяцам лишения свободы также с отсрочкой наказания.
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