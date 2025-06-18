КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины
КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины после атак БПЛА
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум инициировал подачу иска в международный суд против Украины после атак беспилотников, заявил глава КТК Николай Горбань на полях ПМЭФ.
"Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска", — пояснил он.
Другие заявления:
- Горбань не стал обозначать сроки разбирательства, поскольку раньше у компании не было такого опыта;
- ущерб КТК из-за атак украинских БПЛА составил 2,7 миллиарда рублей — это суммарно косвенные и прямые убытки;
- консорциум сможет назвать сумму, которая будет компенсирована, не раньше конца года, поскольку согласование со страховыми компаниями всегда идет долго;
- владелец нефтеперекачивающей станции "Кавказская" начал работы по ее восстановлению после удара дронов противника, но узнать сроки их завершения можно только у собственника и руководства НПС.
В марте НПС "Кавказская" подверглась атаке украинских беспилотников. В КТК тогда заявили, то станция фактически уничтожена и транспортировка нефти через нее в обозримом будущем невозможна.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.