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КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:05 18.06.2025 (обновлено: 18:10 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ukraina-2023633194.html
КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины
КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины - РИА Новости, 18.06.2025
КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины
Каспийский трубопроводный консорциум инициировал подачу иска в международный суд против Украины после атак беспилотников, заявил глава КТК Николай Горбань на... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:05:00+03:00
2025-06-18T18:10:00+03:00
пмэф-2025
украина
николай горбань
в мире
каспийский трубопроводный консорциум-р
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум инициировал подачу иска в международный суд против Украины после атак беспилотников, заявил глава КТК Николай Горбань на полях ПМЭФ. "Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска", — пояснил он.Другие заявления:Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250523/kropotkinskaya-2018630214.html
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украина, николай горбань, в мире, каспийский трубопроводный консорциум-р
ПМЭФ-2025, Украина, Николай Горбань, В мире, Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р
КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины

КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины после атак БПЛА

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция
Нефтеперекачивающая станция - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум инициировал подачу иска в международный суд против Украины после атак беспилотников, заявил глава КТК Николай Горбань на полях ПМЭФ.
"Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска", — пояснил он.
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Другие заявления:
  • Горбань не стал обозначать сроки разбирательства, поскольку раньше у компании не было такого опыта;
  • ущерб КТК из-за атак украинских БПЛА составил 2,7 миллиарда рублей — это суммарно косвенные и прямые убытки;
  • консорциум сможет назвать сумму, которая будет компенсирована, не раньше конца года, поскольку согласование со страховыми компаниями всегда идет долго;
  • владелец нефтеперекачивающей станции "Кавказская" начал работы по ее восстановлению после удара дронов противника, но узнать сроки их завершения можно только у собственника и руководства НПС.

В марте НПС "Кавказская" подверглась атаке украинских беспилотников. В КТК тогда заявили, то станция фактически уничтожена и транспортировка нефти через нее в обозримом будущем невозможна.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ПМЭФ-2025УкраинаНиколай ГорбаньВ миреКаспийский Трубопроводный Консорциум-Р
 
 
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