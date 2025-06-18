https://ria.ru/20250618/ukraina-2023633194.html

КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины

КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины - РИА Новости, 18.06.2025

КТК инициировал подачу иска в международный суд против Украины

Каспийский трубопроводный консорциум инициировал подачу иска в международный суд против Украины после атак беспилотников, заявил глава КТК Николай Горбань на... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:05:00+03:00

2025-06-18T17:05:00+03:00

2025-06-18T18:10:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум инициировал подачу иска в международный суд против Украины после атак беспилотников, заявил глава КТК Николай Горбань на полях ПМЭФ. "Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска", — пояснил он.Другие заявления:Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250523/kropotkinskaya-2018630214.html

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украина, николай горбань, в мире, каспийский трубопроводный консорциум-р