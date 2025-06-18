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Украина вышла из соглашения СНГ о социально значимых платежах - РИА Новости, 18.06.2025
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16:52 18.06.2025 (обновлено: 16:53 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ukraina-2023630138.html
Украина вышла из соглашения СНГ о социально значимых платежах
Украина вышла из соглашения СНГ о социально значимых платежах - РИА Новости, 18.06.2025
Украина вышла из соглашения СНГ о социально значимых платежах
Украина вышла из соглашения СНГ о переводе средств гражданам по социально значимым неторговым платежам, сообщил в среду представитель кабмина в Верховной раде... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:52:00+03:00
2025-06-18T16:53:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Украина вышла из соглашения СНГ о переводе средств гражданам по социально значимым неторговым платежам, сообщил в среду представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. &quot;Осуществлен выход Украины из соглашения о порядке перевода средств гражданам по социально значимым неторговым платежам, заключенного 9 сентября 1994 года в Москве&quot;, - написал Мельничук в своем Telegram-канале.Данное соглашение предусматривало обеспечение подписантами свободного перевода и выплаты гражданам денег по социально значимым платежам, таким как пенсии, алименты, госпособия, компенсации.
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017383110.html
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украина, снг, верховная рада украины
Украина, СНГ, Верховная Рада Украины
Украина вышла из соглашения СНГ о социально значимых платежах

Украина вышла из соглашения СНГ о переводе денег по социально значимым платежам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киев
Здание Верховной рады Украины в Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Украина вышла из соглашения СНГ о переводе средств гражданам по социально значимым неторговым платежам, сообщил в среду представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
«

"Осуществлен выход Украины из соглашения о порядке перевода средств гражданам по социально значимым неторговым платежам, заключенного 9 сентября 1994 года в Москве", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.

Данное соглашение предусматривало обеспечение подписантами свободного перевода и выплаты гражданам денег по социально значимым платежам, таким как пенсии, алименты, госпособия, компенсации.
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