https://ria.ru/20250618/ukraina-2023630138.html

Украина вышла из соглашения СНГ о социально значимых платежах

Украина вышла из соглашения СНГ о социально значимых платежах - РИА Новости, 18.06.2025

Украина вышла из соглашения СНГ о социально значимых платежах

Украина вышла из соглашения СНГ о переводе средств гражданам по социально значимым неторговым платежам, сообщил в среду представитель кабмина в Верховной раде... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:52:00+03:00

2025-06-18T16:52:00+03:00

2025-06-18T16:53:00+03:00

украина

снг

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Украина вышла из соглашения СНГ о переводе средств гражданам по социально значимым неторговым платежам, сообщил в среду представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Осуществлен выход Украины из соглашения о порядке перевода средств гражданам по социально значимым неторговым платежам, заключенного 9 сентября 1994 года в Москве", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.Данное соглашение предусматривало обеспечение подписантами свободного перевода и выплаты гражданам денег по социально значимым платежам, таким как пенсии, алименты, госпособия, компенсации.

https://ria.ru/20250516/ukraina-2017383110.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, снг, верховная рада украины