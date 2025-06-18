https://ria.ru/20250618/ukraina-2023589469.html

Глава МИД Литвы сообщил Украине плохие новости о грядущем саммите НАТО

Глава МИД Литвы сообщил Украине плохие новости о грядущем саммите НАТО - РИА Новости, 18.06.2025

Глава МИД Литвы сообщил Украине плохие новости о грядущем саммите НАТО

Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на грядущем саммите НАТО, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, чьи слова передает издание Lrytas. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:37:00+03:00

2025-06-18T14:37:00+03:00

2025-06-18T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на грядущем саммите НАТО, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, чьи слова передает издание Lrytas."Этот вопрос определенно не стоит на повестке дня НАТО, и никто не ожидал, что будет приглашение на саммите в Гааге", — приводятся слова литовского министра в публикации.По его словам, в ходе мероприятия какие-либо важные решения не ожидаются.В среду газета Guardian писала, что украинские дипломаты сомневаются в целесообразности поездки Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО на фоне провального визита в Канаду.В мае глава МИД Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине. Министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Москвой, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет России стратегическое поражение.Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.

https://ria.ru/20250618/guardian-2023498744.html

https://ria.ru/20250618/wsj-2023475055.html

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