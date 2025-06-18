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Глава МИД Литвы сообщил Украине плохие новости о грядущем саммите НАТО - РИА Новости, 18.06.2025
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14:37 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ukraina-2023589469.html
Глава МИД Литвы сообщил Украине плохие новости о грядущем саммите НАТО
Глава МИД Литвы сообщил Украине плохие новости о грядущем саммите НАТО - РИА Новости, 18.06.2025
Глава МИД Литвы сообщил Украине плохие новости о грядущем саммите НАТО
Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на грядущем саммите НАТО, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, чьи слова передает издание Lrytas. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:37:00+03:00
2025-06-18T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на грядущем саммите НАТО, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, чьи слова передает издание Lrytas."Этот вопрос определенно не стоит на повестке дня НАТО, и никто не ожидал, что будет приглашение на саммите в Гааге", — приводятся слова литовского министра в публикации.По его словам, в ходе мероприятия какие-либо важные решения не ожидаются.В среду газета Guardian писала, что украинские дипломаты сомневаются в целесообразности поездки Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО на фоне провального визита в Канаду.В мае глава МИД Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине. Министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Москвой, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет России стратегическое поражение.Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.
https://ria.ru/20250618/guardian-2023498744.html
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в мире, украина, россия, литва, сергей лавров, владимир зеленский, нато, евросоюз, министерство обороны сша, пит хегсет
В мире, Украина, Россия, Литва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Министерство обороны США, Пит Хегсет
Глава МИД Литвы сообщил Украине плохие новости о грядущем саммите НАТО

Глава МИД Литвы Будрис: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите альянса

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на грядущем саммите НАТО, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, чьи слова передает издание Lrytas.
«
"Этот вопрос определенно не стоит на повестке дня НАТО, и никто не ожидал, что будет приглашение на саммите в Гааге", — приводятся слова литовского министра в публикации.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Дни сочтены". В Европе заговорили о перевороте в НАТО
Вчера, 10:22
По его словам, в ходе мероприятия какие-либо важные решения не ожидаются.
В среду газета Guardian писала, что украинские дипломаты сомневаются в целесообразности поездки Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО на фоне провального визита в Канаду.
В мае глава МИД Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине. Министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Москвой, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет России стратегическое поражение.
Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ сообщили о фиаско Зеленского на саммите G7
Вчера, 08:41
 
В миреУкраинаРоссияЛитваСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзМинистерство обороны СШАПит Хегсет
 
 
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