Глава МИД Литвы сообщил Украине плохие новости о грядущем саммите НАТО
Глава МИД Литвы Будрис: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите альянса
© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на грядущем саммите НАТО, заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, чьи слова передает издание Lrytas.
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"Этот вопрос определенно не стоит на повестке дня НАТО, и никто не ожидал, что будет приглашение на саммите в Гааге", — приводятся слова литовского министра в публикации.
По его словам, в ходе мероприятия какие-либо важные решения не ожидаются.
В среду газета Guardian писала, что украинские дипломаты сомневаются в целесообразности поездки Владимира Зеленского на предстоящий саммит НАТО на фоне провального визита в Канаду.
В мае глава МИД Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине. Министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Москвой, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет России стратегическое поражение.
Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.
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