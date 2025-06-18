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Украина получит от Японии 3,3 миллиарда долларов за счет российских активов
Украина получит от Японии 3,3 миллиарда долларов за счет российских активов - РИА Новости, 18.06.2025
Украина получит от Японии 3,3 миллиарда долларов за счет российских активов
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в среду, что Украина получит от Японии 3,3 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:54:00+03:00
2025-06-18T12:54:00+03:00
2025-06-18T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в среду, что Украина получит от Японии 3,3 миллиарда долларов, обеспеченных доходами от замороженных активов России. "На полях саммита G7 вместе с президентом Владимиром Зеленским провели важную встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой… В этом месяце подписано соглашение о выделении 3,3 миллиарда долларов из процентов от замороженных российских активов. В целом объем помощи Японии уже превысил 12 миллиардов долларов", - написал Ермак в своем Telegram-канале. По его словам, на встрече также обсуждались потребности ВСУ в ПВО, беспилотниках, а также участие Японии в восстановлении Украины. В конце апреля послу Японии в Москве Акире Муто был заявлен решительный протест МИД РФ в связи с планами Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022279016.html
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россия, япония, украина, владимир зеленский, андрей ермак, сигэру исиба, евросоюз, g7, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Япония, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Сигэру Исиба, Евросоюз, G7, Вооруженные силы Украины, В мире
Украина получит от Японии 3,3 миллиарда долларов за счет российских активов
Ермак: Япония выделит Украине 3,3 млрд долларов за счет замороженных активов РФ