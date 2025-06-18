https://ria.ru/20250618/ukraina-2022256367.html

"Невыносимая вонь". Украинцы пожаловались Западу на Зеленского

"Невыносимая вонь". Украинцы пожаловались Западу на Зеленского - РИА Новости, 18.06.2025

"Невыносимая вонь". Украинцы пожаловались Западу на Зеленского

В Киеве нарастает сопротивление правящему режиму. Ведущие украинские политики открыто выступают в западных СМИ, жалуясь на авторитаризм Зеленского. Что... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:00:00+03:00

2025-06-18T08:00:00+03:00

2025-06-18T08:02:00+03:00

украина

киев

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владимир зеленский

виталий кличко

петр порошенко

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Михаил Катков. В Киеве нарастает сопротивление правящему режиму. Ведущие украинские политики открыто выступают в западных СМИ, жалуясь на авторитаризм Зеленского. Что происходит на Украине — в материале РИА Новости.Прощай, демократияВиталий Кличко в интервью The Times заявил, что под предлогом военного положения и "стремления к единству страны" президент, чьи полномочия давно закончились, перешел к рейдерству. По словам киевского мэра, управление городов парализовано "допросами и угрозами возбуждения сфабрикованных уголовных дел"."Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием войны. Однажды я сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь им воняет", — заявил Кличко.Как отмечает The Times, конфликт между Зеленским и Кличко фактически превратился в войну. В том числе офис лидера Украины проводит против мэра Киева операцию "Чистый город". Власти республики утверждают, что хотят с ее помощью ликвидировать ОПГ, причастную к земельной коррупции в городе. На практике это привело к задержанию семи подчиненных столичного главы.В свою очередь, Кличко обвиняет Зеленского в превышении должностных полномочий. По его словам, оппонент использует военные администрации по всей стране, чтобы избавляться от избранных градоначальников и ставить своих марионеток."Многие мэры запуганы, но мой статус знаменитости — это защита. Вы можете уволить мэра Чернигова, но очень сложно уволить мэра столицы, которого знает весь мир. Вот почему делается все, чтобы дискредитировать и разрушить мою репутацию", — заявил Кличко.Зеленский начал конфликтовать с мэром Киева с самого начала правления. Обвиняя Кличко в коррупции, он пытался перехватить контроль над столицей. Однако в 2020-м на выборах главы города кандидат от президентской партии "Слуга народа" получила всего 5,44% голосов избирателей, в то время как действующий градоначальник — 50,52%. Начало боевых действий в 2022-м обострило ситуацию: стороны начали обвинять друг друга в неготовности к конфликту, халатности и тому подобном.Кроме того, Зеленский создал военную администрацию в Киеве, но и этого не хватило для устранения Кличко.Второй ударМэр столицы — не единственный открытый противник Зеленского. Незадолго до того, как Кличко пообщался с The Times, бывший президент Украины Петр Порошенко* дал интервью The Washington Post. В нем указал на свой опыт общения с главой США Дональдом Трампом, которым очень гордится."Я работал с ним более трех лет (в период его первого президентского срока) и горжусь этим наследием. Каждая встреча — это возможность. Возможность донести свою позицию и найти точки соприкосновения. Вот почему я требую быть в Соединенных Штатах — потому что я хочу спасти Украину", — заявил Порошенко*.The Washington Post пояснила, что в последнее время экс-президент Украины хочет привлечь к себе внимание американского лидера. А все потому, что в феврале Зеленский ввел против политика санкции, обвинив его в "фактической продаже Украины, украинских интересов, украинской безопасности". В результате Порошенко* больше не может вести финансовую и экономическую деятельность в своей стране."Нужно признать очевидное: власть злоупотребляет военным положением, используя его не только для обороны Украины, но и для построения авторитарного режима", — прокомментировал ситуацию Порошенко*.Гримаса авторитаризмаУкраинский политолог Константин Бондаренко уверен: несмотря на громкие заявления, политический процесс в стране заморожен. "Все, кто может представлять хотя бы какую-то угрозу Зеленскому, либо уже проходят по уголовным делам, либо проходят через шельмование. В целом оппозиция лишена возможности доносить свое мнение через СМИ", — сказал Бондаренко.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, в свою очередь, отмечает: Украина пришла в то состояние, когда уже невозможно скрывать диктатуру Зеленского."Политический режим довел людей до того, что они вынуждены жаловаться на свою жизнь зарубежным СМИ. Для них это единственный способ привлечь внимание к своим проблемам. По сути, Кличко и Порошенко*, не сговариваясь, заявляют одно и то же: государство благополучно скатилось в авторитаризм и подавляет любое альтернативное мнение. В этой системе хорошо себя чувствовать могут только Зеленский и его команда", — объясняет Денисов.Однако, по словам политолога, заграница вряд ли поможет украинской оппозиции. В частности, ЕС и США переживают, что поддержка противников Зеленского на данном этапе может привести к разрушению республики и полной победе России. "Тем не менее рано или поздно на Украине пройдут президентские, парламентские, муниципальные выборы. И вот тогда нынешнему главе припомнят все, что он творил во время правления", — подчеркивает Денисов.Эксперт считает, что Кличко, например, может заключить союз с бывшим главой Генштаба ВСУ, послом в Великобритании Валерием Залужным. У дипломата достаточно высокая популярность в обществе, а у градоначальника есть партия и административный ресурс, с помощью которых им вместе удастся победить на любых выборах. Поэтому прямое столкновение с нынешним хозяином Банковой неизбежно.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250610/ssha-2021824275.html

https://ria.ru/20250605/germaniya-2020865728.html

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