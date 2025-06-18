https://ria.ru/20250618/ugon-2023678732.html
Житель Омска угнал несколько машин, чтобы покататься по ночному городу
Житель Омска угнал несколько машин, чтобы покататься по ночному городу - РИА Новости, 18.06.2025
Житель Омска угнал несколько машин, чтобы покататься по ночному городу
Омич угнал три автомобиля, потому что ему захотелось покататься по ночному городу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:13:00+03:00
2025-06-18T19:13:00+03:00
2025-06-18T19:13:00+03:00
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ОМСК, 18 июн - РИА Новости. Омич угнал три автомобиля, потому что ему захотелось покататься по ночному городу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Об угоне авто в полицию сообщил житель Октябрьского округа Омска. Он рассказал, что его автомобиль ВАЗ-21101 угнали с улицы 4-й Кордной. Преступник проехал небольшое расстояние, около 50 метров, и повредил несколько стоящих рядом машин. Владелец попытался остановить его, но безуспешно. Полицейские, ориентируясь на приметы, задержали 18-летнего парня. "В ходе расследования выяснилось, что той ночью злоумышленник совершил еще два угона автомобилей ВАЗ-2110. Один инцидент произошел на улице Пархоменко, другой – на улице 3-й Кордной. В первом случае он потерял контроль над управлением и врезался в припаркованный Volkswagen, а во втором – проехав немного, бросил машину из-за заблокированного руля. Свои действия он объяснил желанием покататься по городу", - сообщили в полиции. В авто угонщик проникал, разбивая стекла и запуская двигатель путем соединения проводов зажигания. Возбуждено уголовное дело по статье "угон". Ранее омич был уже судим за аналогичные преступления и кражи.
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происшествия, авто, омск, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Омск, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
Житель Омска угнал несколько машин, чтобы покататься по ночному городу
Житель Омска угнал три машины, чтобы покататься по ночному городу