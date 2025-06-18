https://ria.ru/20250618/ugon-2023678732.html

Житель Омска угнал несколько машин, чтобы покататься по ночному городу

Житель Омска угнал несколько машин, чтобы покататься по ночному городу - РИА Новости, 18.06.2025

Житель Омска угнал несколько машин, чтобы покататься по ночному городу

Омич угнал три автомобиля, потому что ему захотелось покататься по ночному городу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:13:00+03:00

2025-06-18T19:13:00+03:00

2025-06-18T19:13:00+03:00

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ОМСК, 18 июн - РИА Новости. Омич угнал три автомобиля, потому что ему захотелось покататься по ночному городу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Об угоне авто в полицию сообщил житель Октябрьского округа Омска. Он рассказал, что его автомобиль ВАЗ-21101 угнали с улицы 4-й Кордной. Преступник проехал небольшое расстояние, около 50 метров, и повредил несколько стоящих рядом машин. Владелец попытался остановить его, но безуспешно. Полицейские, ориентируясь на приметы, задержали 18-летнего парня. "В ходе расследования выяснилось, что той ночью злоумышленник совершил еще два угона автомобилей ВАЗ-2110. Один инцидент произошел на улице Пархоменко, другой – на улице 3-й Кордной. В первом случае он потерял контроль над управлением и врезался в припаркованный Volkswagen, а во втором – проехав немного, бросил машину из-за заблокированного руля. Свои действия он объяснил желанием покататься по городу", - сообщили в полиции. В авто угонщик проникал, разбивая стекла и запуская двигатель путем соединения проводов зажигания. Возбуждено уголовное дело по статье "угон". Ранее омич был уже судим за аналогичные преступления и кражи.

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происшествия, авто, омск, volkswagen group, volkswagen touareg