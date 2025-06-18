https://ria.ru/20250618/udar-2023550851.html

ВС России нанесли удары по цехам производства и сборки дронов ВСУ

ВС России нанесли удары по цехам производства и сборки дронов ВСУ - РИА Новости, 18.06.2025

ВС России нанесли удары по цехам производства и сборки дронов ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам производства и сборки дронов, а также складам боеприпасов, ПВО уничтожила 4 бомбы JDAM и 7 снарядов HIMARS, сообщило... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:21:00+03:00

2025-06-18T12:21:00+03:00

2025-06-18T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по цехам производства и сборки дронов, а также складам боеприпасов, ПВО уничтожила 4 бомбы JDAM и 7 снарядов HIMARS, сообщило в среду Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства. Минобороны также сообщает ,что Вооруженные силы РФ нанесли поражение цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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