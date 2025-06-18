ВВС Израиля проводят серию ударов по Тегерану
ЦАХАЛ: ВВС Израиля проводят серию ударов по Тегерану
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля наносят серию ударов в районе столицы Ирана Тегерана, сообщила в своем Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"ВВС (Израиля — Прим. Ред.) в данный момент наносят серию ударов в районе Тегерана", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
По данным агентства Nour News, в окрестностях иранской столицы прогремел взрыв.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.