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ВВС Израиля проводят серию ударов по Тегерану - РИА Новости, 18.06.2025
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02:25 18.06.2025 (обновлено: 02:29 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/udar-2023450952.html
ВВС Израиля проводят серию ударов по Тегерану
ВВС Израиля проводят серию ударов по Тегерану - РИА Новости, 18.06.2025
ВВС Израиля проводят серию ударов по Тегерану
Военно-воздушные силы Израиля наносят серию ударов в районе столицы Ирана Тегерана, сообщила в своем Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T02:25:00+03:00
2025-06-18T02:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля наносят серию ударов в районе столицы Ирана Тегерана, сообщила в своем Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."ВВС (Израиля — Прим. Ред.) в данный момент наносят серию ударов в районе Тегерана", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.По данным агентства Nour News, в окрестностях иранской столицы прогремел взрыв.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/tsakhal-2023448515.html
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в мире, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, казем джалали
В мире, Израиль, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Казем Джалали
ВВС Израиля проводят серию ударов по Тегерану

ЦАХАЛ: ВВС Израиля проводят серию ударов по Тегерану

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля наносят серию ударов в районе столицы Ирана Тегерана, сообщила в своем Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"ВВС (Израиля — Прим. Ред.) в данный момент наносят серию ударов в районе Тегерана", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
ЦАХАЛ сообщила о новом пуске ракет из Ирана
01:30
По данным агентства Nour News, в окрестностях иранской столицы прогремел взрыв.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Опрос: большинство американцев выступает против конфликта с Ираном
00:36
 
В миреИзраильТегеран (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранКазем Джалали
 
 
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