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ВВС Израиля проводят серию ударов по Тегерану

ВВС Израиля проводят серию ударов по Тегерану - РИА Новости, 18.06.2025

ВВС Израиля проводят серию ударов по Тегерану

Военно-воздушные силы Израиля наносят серию ударов в районе столицы Ирана Тегерана, сообщила в своем Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T02:25:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля наносят серию ударов в районе столицы Ирана Тегерана, сообщила в своем Telegram-канале армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."ВВС (Израиля — Прим. Ред.) в данный момент наносят серию ударов в районе Тегерана", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.По данным агентства Nour News, в окрестностях иранской столицы прогремел взрыв.Обострение ирано-израильского конфликта

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в мире, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, казем джалали