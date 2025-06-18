https://ria.ru/20250618/udar-2023447415.html

Букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля

Букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля - РИА Новости, 18.06.2025

Букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля

Оценка на рынке ставок шансов на то, что США начнут военные действия против Ирана до июля текущего года, превысила 75%, следует из данных онлайн-платформы... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T01:21:00+03:00

2025-06-18T01:21:00+03:00

2025-06-18T05:49:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оценка на рынке ставок шансов на то, что США начнут военные действия против Ирана до июля текущего года, превысила 75%, следует из данных онлайн-платформы прогнозов Polymarket.По информации сервиса, в настоящее время пользователи платформы оценивают вероятность удара США по Ирану до июля в 77%. При этом по состоянию на 0.13 мск среды этот показатель достигал 81%. Во вторник днем он составлял 45%.Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности по подземному центру обогащения урана в Фордо. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/tramp-2023405370.html

https://ria.ru/20250618/opros-2023444495.html

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в мире, иран, израиль, сша, казем джалали, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте