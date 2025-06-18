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Букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля - РИА Новости, 18.06.2025
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01:21 18.06.2025 (обновлено: 05:49 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/udar-2023447415.html
Букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля
Букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля - РИА Новости, 18.06.2025
Букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля
Оценка на рынке ставок шансов на то, что США начнут военные действия против Ирана до июля текущего года, превысила 75%, следует из данных онлайн-платформы... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T01:21:00+03:00
2025-06-18T05:49:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
казем джалали
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оценка на рынке ставок шансов на то, что США начнут военные действия против Ирана до июля текущего года, превысила 75%, следует из данных онлайн-платформы прогнозов Polymarket.По информации сервиса, в настоящее время пользователи платформы оценивают вероятность удара США по Ирану до июля в 77%. При этом по состоянию на 0.13 мск среды этот показатель достигал 81%. Во вторник днем он составлял 45%.Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности по подземному центру обогащения урана в Фордо. Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250617/tramp-2023405370.html
https://ria.ru/20250618/opros-2023444495.html
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в мире, иран, израиль, сша, казем джалали, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Казем Джалали, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Букмекеры оценили вероятность удара США по Ирану до июля

Polymarket: вероятность удара США по Ирану до июля превысила 75%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оценка на рынке ставок шансов на то, что США начнут военные действия против Ирана до июля текущего года, превысила 75%, следует из данных онлайн-платформы прогнозов Polymarket.
По информации сервиса, в настоящее время пользователи платформы оценивают вероятность удара США по Ирану до июля в 77%. При этом по состоянию на 0.13 мск среды этот показатель достигал 81%. Во вторник днем он составлял 45%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Воздушное пространство Ирана находится под контролем США, заявил Трамп
Вчера, 19:01
Во вторник портал Axios со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщил, что Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана, в частности по подземному центру обогащения урана в Фордо.
Во вторник представитель Пентагона рассказал РИА Новости, что США перебрасывают авианосную ударную группу во главе с кораблем USS Nimitz в зону ответственности центрального командования (CENTCOM) на Ближнем Востоке для защиты американского военного контингента.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Опрос: большинство американцев выступает против конфликта с Ираном
00:36

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: среди советников Трампа нет полного согласия по идее удара по Ирану
00:14
 
В миреИранИзраильСШАКазем ДжалалиМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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