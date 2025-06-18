https://ria.ru/20250618/ubiystvo-2023687739.html

В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки

В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 18.06.2025

В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки

Задержан житель Дзержинского, подозреваемый в убийстве своей девушки, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК СК России по Московской области Ольга Врадий. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:45:00+03:00

2025-06-18T19:45:00+03:00

2025-06-18T19:45:00+03:00

происшествия

жилье

россия

дзержинский

московская область (подмосковье)

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Задержан житель Дзержинского, подозреваемый в убийстве своей девушки, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК СК России по Московской области Ольга Врадий. "Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 22-летней девушки (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что 10 июня между подозреваемым и потерпевшей, совместно проживавшими в квартире по улице Лесная в городе Дзержинский, произошла ссора на почве ревности. В результате молодой человек задушил свою девушку, он рассказал о произошедшем своей матери и вместе с ней вывез тело потерпевшей в Тульскую область, где закопал его в поле. После исчезновения девушки ее друзья и родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением. Оказалось, что последним местном ее пребывания была квартира, в которой она проживала со своим молодым человеком. Кроме того, в ходе допроса мать подозреваемого дала признательные показания и изобличила сына в совершенном им преступлении, а также сообщила о месте, где было сокрыто тело. "В дальнейшем следователями, криминалистами во взаимодействии с волонтерами осуществлены поисковые мероприятия, в ходе которых обнаружено тело без вести пропавшей девушки. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление, полученных доказательств. Планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения", - подчеркнула Врадий.

https://ria.ru/20250526/arest-2019066819.html

https://ria.ru/20250104/podmoskove-1992497849.html

россия

дзержинский

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, россия, дзержинский, московская область (подмосковье), ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)