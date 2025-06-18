В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки
Врадий: жителя Дзержинского задержали по подозрению в убийстве своей девушки
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Задержан житель Дзержинского, подозреваемый в убийстве своей девушки, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 22-летней девушки (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 10 июня между подозреваемым и потерпевшей, совместно проживавшими в квартире по улице Лесная в городе Дзержинский, произошла ссора на почве ревности. В результате молодой человек задушил свою девушку, он рассказал о произошедшем своей матери и вместе с ней вывез тело потерпевшей в Тульскую область, где закопал его в поле.
После исчезновения девушки ее друзья и родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением. Оказалось, что последним местном ее пребывания была квартира, в которой она проживала со своим молодым человеком. Кроме того, в ходе допроса мать подозреваемого дала признательные показания и изобличила сына в совершенном им преступлении, а также сообщила о месте, где было сокрыто тело.
"В дальнейшем следователями, криминалистами во взаимодействии с волонтерами осуществлены поисковые мероприятия, в ходе которых обнаружено тело без вести пропавшей девушки. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление, полученных доказательств. Планируется предъявление обвинения и избрание меры пресечения", - подчеркнула Врадий.
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