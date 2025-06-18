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В США тягач, увозивший танк после военного парада, задавил женщину - РИА Новости, 18.06.2025
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15:21 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/tyagach-2023603711.html
В США тягач, увозивший танк после военного парада, задавил женщину
В США тягач, увозивший танк после военного парада, задавил женщину - РИА Новости, 18.06.2025
В США тягач, увозивший танк после военного парада, задавил женщину
Армейский тягач, увозивший танк с парада в честь 250-летия сухопутных войск США в Вашингтоне, насмерть задавил женщину, сообщает местный телеканал NBC4 со... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:21:00+03:00
2025-06-18T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Армейский тягач, увозивший танк с парада в честь 250-летия сухопутных войск США в Вашингтоне, насмерть задавил женщину, сообщает местный телеканал NBC4 со ссылкой на источник в полиции. Инцидент, как отмечается, произошел еще 16 мая, а задавивший женщину тягач двигался в конвое, вывозившем оборудование с военного парада. Согласно предварительным данным, женщина споткнулась и упала перед движущимся тягачом, угодив ему под колеса, после чего тот некоторое время продолжал ехать. Прибывшие силы реагирования пытались оказать женщине помощь, но она скончалась на месте. Задержаний в рамках дела не проводилось, так как правоохранителям все еще не ясно, кто виновен в случившемся. Парад, который прошел в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем были задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Мероприятие совпало с днем рождения президента США Дональда Трампа: ему исполнилось 79 лет. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам американский лидер ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии раскритиковали его за высокие затраты на парад. Некоторые, как сенатор и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, обвинили американского лидера в организации дорогостоящего праздника в свою честь за счет налогоплательщиков.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023319804.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, берни сандерс
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Берни Сандерс
В США тягач, увозивший танк после военного парада, задавил женщину

NBC4: тягач, увозивший танк с парада в Вашингтоне, насмерть задавил женщину

© Getty Images / Kayla BartkowskiТягач для перевозки военной техники в Вашингтоне
Тягач для перевозки военной техники в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Getty Images / Kayla Bartkowski
Тягач для перевозки военной техники в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Армейский тягач, увозивший танк с парада в честь 250-летия сухопутных войск США в Вашингтоне, насмерть задавил женщину, сообщает местный телеканал NBC4 со ссылкой на источник в полиции.
Инцидент, как отмечается, произошел еще 16 мая, а задавивший женщину тягач двигался в конвое, вывозившем оборудование с военного парада.
Солдаты армии США в Вашингтоне перед парадом в честь 250-летия армии и 79-летия президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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Согласно предварительным данным, женщина споткнулась и упала перед движущимся тягачом, угодив ему под колеса, после чего тот некоторое время продолжал ехать. Прибывшие силы реагирования пытались оказать женщине помощь, но она скончалась на месте.
Задержаний в рамках дела не проводилось, так как правоохранителям все еще не ясно, кто виновен в случившемся.
Парад, который прошел в субботу вечером вдоль Национальной аллеи, стал кульминацией праздничной программы, приуроченной к юбилею американской армии. В нем были задействованы танки, артиллерия, исторические и современные военные самолеты, а также тысячи военнослужащих в парадной и исторической форме. Мероприятие совпало с днем рождения президента США Дональда Трампа: ему исполнилось 79 лет. Белый дом утверждает, что это совпадение, а сам американский лидер ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
Политические оппоненты Трампа из Демократической партии раскритиковали его за высокие затраты на парад. Некоторые, как сенатор и бывший кандидат в президенты Берни Сандерс, обвинили американского лидера в организации дорогостоящего праздника в свою честь за счет налогоплательщиков.
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