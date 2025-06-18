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Иранское ТВ показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником - РИА Новости, 18.06.2025
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10:51 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/tv-2023509562.html
Иранское ТВ показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником
Иранское ТВ показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником - РИА Новости, 18.06.2025
Иранское ТВ показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником
Иранское телевидение показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником Hermes. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:51:00+03:00
2025-06-18T10:51:00+03:00
в мире
иран
исфахан
hermes
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иранское телевидение показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником Hermes. По данным гостелерадиокомпании компании Ирана IRIB, беспилотный летательный аппарат был сбит в провинции Исфахан в центральной части страны. Однако вещатель не уточняет, когда это произошло. При этом накануне иранские СМИ со ссылкой на иранских военных сообщали, что в числе сбитых в различных районах страны за тот день израильских БПЛА был этот тип беспилотников.
https://ria.ru/20250618/iran-2023476059.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Кадры с якобы сбитым израильским БПЛА Hermes по иранскому ТВ
Иранское ТВ показало кадры с якобы сбитым израильским БПЛА Hermes
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
в мире, иран, исфахан, hermes, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Исфахан, Hermes, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иранское ТВ показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником

Иранское телевидение показало кадры с якобы сбитым израильским дроном Hermes

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иранское телевидение показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником Hermes.
По данным гостелерадиокомпании компании Ирана IRIB, беспилотный летательный аппарат был сбит в провинции Исфахан в центральной части страны. Однако вещатель не уточняет, когда это произошло.
При этом накануне иранские СМИ со ссылкой на иранских военных сообщали, что в числе сбитых в различных районах страны за тот день израильских БПЛА был этот тип беспилотников.
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В миреИранИсфаханHermesВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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