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Иранское ТВ показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником

Иранское ТВ показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником - РИА Новости, 18.06.2025

Иранское ТВ показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником

Иранское телевидение показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником Hermes. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:51:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. Иранское телевидение показало кадры с якобы сбитым израильским беспилотником Hermes. По данным гостелерадиокомпании компании Ирана IRIB, беспилотный летательный аппарат был сбит в провинции Исфахан в центральной части страны. Однако вещатель не уточняет, когда это произошло. При этом накануне иранские СМИ со ссылкой на иранских военных сообщали, что в числе сбитых в различных районах страны за тот день израильских БПЛА был этот тип беспилотников.

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Варвара Скокшина

в мире, иран, исфахан, hermes, война израиля и ирана: последние новости о конфликте