https://ria.ru/20250618/tuva-2023493417.html

На жителя Тувы завели дело о госизмене

На жителя Тувы завели дело о госизмене - РИА Новости, 18.06.2025

На жителя Тувы завели дело о госизмене

Дело о госизмене завели на жителя Тувы, передававшего военной разведке Украины сведения о способах пересечения границы РФ с Монголией, сообщает УФСБ Ульяновской РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:07:00+03:00

2025-06-18T10:07:00+03:00

2025-06-18T10:33:00+03:00

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россия

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происшествия

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САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Дело о госизмене завели на жителя Тувы, передававшего военной разведке Украины сведения о способах пересечения границы РФ с Монголией, сообщает УФСБ Ульяновской области."Управлением ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя республики Тыва, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины", - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.Оперативники установили, что фигурант по заданию украинской военной разведки собирал и передавал ее представителю сведения о состоянии границы между Россией и Монголией, а также способах ее легального и нелегального пересечения. Эта информация могла быть использована против безопасности РФ, а также для переброски лиц, причастных к террористической, диверсионной деятельности, отметило УФСБ."На основании материалов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой составляет вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.На данный момент фигурант содержится под стражей по другому уголовному делу, возбужденному за участие в деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

https://ria.ru/20250609/lnr-2021712803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, монголия, происшествия