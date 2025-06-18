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На жителя Тувы завели дело о госизмене - РИА Новости, 18.06.2025
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10:07 18.06.2025 (обновлено: 10:33 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/tuva-2023493417.html
На жителя Тувы завели дело о госизмене
На жителя Тувы завели дело о госизмене - РИА Новости, 18.06.2025
На жителя Тувы завели дело о госизмене
Дело о госизмене завели на жителя Тувы, передававшего военной разведке Украины сведения о способах пересечения границы РФ с Монголией, сообщает УФСБ Ульяновской РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:07:00+03:00
2025-06-18T10:33:00+03:00
украина
россия
монголия
происшествия
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САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Дело о госизмене завели на жителя Тувы, передававшего военной разведке Украины сведения о способах пересечения границы РФ с Монголией, сообщает УФСБ Ульяновской области."Управлением ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя республики Тыва, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины", - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.Оперативники установили, что фигурант по заданию украинской военной разведки собирал и передавал ее представителю сведения о состоянии границы между Россией и Монголией, а также способах ее легального и нелегального пересечения. Эта информация могла быть использована против безопасности РФ, а также для переброски лиц, причастных к террористической, диверсионной деятельности, отметило УФСБ."На основании материалов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой составляет вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.На данный момент фигурант содержится под стражей по другому уголовному делу, возбужденному за участие в деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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украина, россия, монголия, происшествия
Украина, Россия, Монголия, Происшествия
На жителя Тувы завели дело о госизмене

На жителя Тувы завели дело о госизмене за передачу данных украинской разведке

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Дело о госизмене завели на жителя Тувы, передававшего военной разведке Украины сведения о способах пересечения границы РФ с Монголией, сообщает УФСБ Ульяновской области.
"Управлением ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя республики Тыва, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины", - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
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Оперативники установили, что фигурант по заданию украинской военной разведки собирал и передавал ее представителю сведения о состоянии границы между Россией и Монголией, а также способах ее легального и нелегального пересечения. Эта информация могла быть использована против безопасности РФ, а также для переброски лиц, причастных к террористической, диверсионной деятельности, отметило УФСБ.
"На основании материалов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой составляет вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
На данный момент фигурант содержится под стражей по другому уголовному делу, возбужденному за участие в деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).
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