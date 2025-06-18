На жителя Тувы завели дело о госизмене
На жителя Тувы завели дело о госизмене за передачу данных украинской разведке
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Дело о госизмене завели на жителя Тувы, передававшего военной разведке Украины сведения о способах пересечения границы РФ с Монголией, сообщает УФСБ Ульяновской области.
"Управлением ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя республики Тыва, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины", - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
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Оперативники установили, что фигурант по заданию украинской военной разведки собирал и передавал ее представителю сведения о состоянии границы между Россией и Монголией, а также способах ее легального и нелегального пересечения. Эта информация могла быть использована против безопасности РФ, а также для переброски лиц, причастных к террористической, диверсионной деятельности, отметило УФСБ.
"На основании материалов оперативно-разыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой составляет вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
На данный момент фигурант содержится под стражей по другому уголовному делу, возбужденному за участие в деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ (часть 2 статьи 205.5 УК РФ).
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