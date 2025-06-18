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Цивилев обсудил сотрудничество в нефтегазе с главой Миннефти Пакистана

Цивилев обсудил сотрудничество в нефтегазе с главой Миннефти Пакистана - РИА Новости, 18.06.2025

Цивилев обсудил сотрудничество в нефтегазе с главой Миннефти Пакистана

Глава министерства энергетики РФ Сергей Цивилев и глава министерства нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик на встрече в рамках ПМЭФ обсудили перспективы... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:30:00+03:00

2025-06-18T17:30:00+03:00

2025-06-18T17:37:00+03:00

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Глава министерства энергетики РФ Сергей Цивилев и глава министерства нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик на встрече в рамках ПМЭФ обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере и гидроэнергетике, сообщило Минэнерго РФ."Сергей Цивилев и министр нефти Исламской Республики Пакистан Мухаммад Али Перваиз Малик обсудили перспективы сотрудничества двух стран в энергетике в ходе ПМЭФ-2025 ... В ходе встречи министры также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли и по линии гидроэнергетики", - говорится в сообщении.Отмечается, что ключевой темой встречи стала подготовка к проведению юбилейного, 10-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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министерство энергетики рф (минэнерго россии), сергей цивилев, пакистан, россия, цены на нефть, в мире