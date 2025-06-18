https://ria.ru/20250618/tsentr-2023510895.html
Герасимов проверил работу группировки "Центр"
Герасимов проверил работу группировки "Центр" - РИА Новости, 18.06.2025
Герасимов проверил работу группировки "Центр"
Начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов проверил работу группировки "Центр", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:56:00+03:00
2025-06-18T10:56:00+03:00
2025-06-18T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов проверил работу группировки "Центр", сообщили в Минобороны."Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на Красноармейском направлении в зоне спецоперации", — говорится в заявлении.Главное
https://ria.ru/20250617/minoborony-2023245118.html
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Герасимов проверяет работу группировки "Центр"
Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверил работу группировки "Центр", заслушал доклады о результатах выполнения задач, сообщили в Минобороны.
В завершение работы начальник генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия
2025-06-18T10:56
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Безопасность
Герасимов проверил работу группировки "Центр"
МО РФ: Герасимов проверил работу группировки "Центр" и поставил новые задачи