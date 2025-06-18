https://ria.ru/20250618/tsentr-2023510895.html

Герасимов проверил работу группировки "Центр"

Герасимов проверил работу группировки "Центр" - РИА Новости, 18.06.2025

Герасимов проверил работу группировки "Центр"

Начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов проверил работу группировки "Центр", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:56:00+03:00

2025-06-18T10:56:00+03:00

2025-06-18T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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валерий герасимов

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов проверил работу группировки "Центр", сообщили в Минобороны."Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на Красноармейском направлении в зоне спецоперации", — говорится в заявлении.Главное

https://ria.ru/20250617/minoborony-2023245118.html

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Герасимов проверяет работу группировки "Центр" Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверил работу группировки "Центр", заслушал доклады о результатах выполнения задач, сообщили в Минобороны. В завершение работы начальник генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия 2025-06-18T10:56 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, безопасность