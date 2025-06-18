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Герасимов проверил работу группировки "Центр" - РИА Новости, 18.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 18.06.2025 (обновлено: 14:57 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/tsentr-2023510895.html
Герасимов проверил работу группировки "Центр"
Герасимов проверил работу группировки "Центр" - РИА Новости, 18.06.2025
Герасимов проверил работу группировки "Центр"
Начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов проверил работу группировки "Центр", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:56:00+03:00
2025-06-18T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов проверил работу группировки "Центр", сообщили в Минобороны."Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на Красноармейском направлении в зоне спецоперации", — говорится в заявлении.Главное
https://ria.ru/20250617/minoborony-2023245118.html
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Герасимов проверяет работу группировки "Центр"
Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверил работу группировки "Центр", заслушал доклады о результатах выполнения задач, сообщили в Минобороны. В завершение работы начальник генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия
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россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Безопасность
Герасимов проверил работу группировки "Центр"

МО РФ: Герасимов проверил работу группировки "Центр" и поставил новые задачи

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов проверил работу группировки "Центр", сообщили в Минобороны.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на Красноармейском направлении в зоне спецоперации", — говорится в заявлении.
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Главное

  • На передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров и других должностных лиц.
  • Начальник Генштаба подвел промежуточные итоги и поставил задачи на дальнейшие действия.
  • Он также вручил госнаграды военнослужащим группировки "Центр", наиболее отличившимся при освобождении ДНР, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
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