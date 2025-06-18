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Глава РФПИ рассказал, к чему приведет более низкая ставка ЦБ - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:08 18.06.2025 (обновлено: 18:42 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/tsb-2023658911.html
Глава РФПИ рассказал, к чему приведет более низкая ставка ЦБ
Глава РФПИ рассказал, к чему приведет более низкая ставка ЦБ - РИА Новости, 18.06.2025
Глава РФПИ рассказал, к чему приведет более низкая ставка ЦБ
Политика ЦБ РФ на более реалистичную ставку крайне важна для роста инвестиций и продолжения траектории роста российской экономики; более низкая ключевая ставка... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:08:00+03:00
2025-06-18T18:42:00+03:00
российский фонд прямых инвестиций
центральный банк рф (цб рф)
пмэф-2025
экономика
кирилл дмитриев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Политика ЦБ РФ на более реалистичную ставку крайне важна для роста инвестиций и продолжения траектории роста российской экономики; более низкая ключевая ставка поможет нарастить инвестиции, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Политика Центрального банка на более реалистичную ставку - это, безусловно, крайне важно для увеличения инвестиций, для продолжения траектории роста российской экономики. Поэтому здесь, безусловно, ставка играет важную роль. И более низкая ставка будет способствовать более масштабным инвестициям. Поэтому инвестиции также важный фактор продолжения роста российской экономики", - сказал он.ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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российский фонд прямых инвестиций, центральный банк рф (цб рф), экономика, кирилл дмитриев
Российский фонд прямых инвестиций, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ПМЭФ-2025, Экономика, Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ рассказал, к чему приведет более низкая ставка ЦБ

Глава РФПИ Дмитриев: более низкая ставка ЦБ нарастит инвестиции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Политика ЦБ РФ на более реалистичную ставку крайне важна для роста инвестиций и продолжения траектории роста российской экономики; более низкая ключевая ставка поможет нарастить инвестиции, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Политика Центрального банка на более реалистичную ставку - это, безусловно, крайне важно для увеличения инвестиций, для продолжения траектории роста российской экономики. Поэтому здесь, безусловно, ставка играет важную роль. И более низкая ставка будет способствовать более масштабным инвестициям. Поэтому инвестиции также важный фактор продолжения роста российской экономики", - сказал он.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Глава РЭЦ Никишина рассказала о новой архитектуре торговли в мире
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ПМЭФ-2025Российский фонд прямых инвестицийЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаКирилл Дмитриев
 
 
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