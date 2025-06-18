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Решетников рассказал, от чего зависит дальнейшая динамика рубля - РИА Новости, 18.06.2025
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14:30 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/tsb-2023587559.html
Решетников рассказал, от чего зависит дальнейшая динамика рубля
Решетников рассказал, от чего зависит дальнейшая динамика рубля - РИА Новости, 18.06.2025
Решетников рассказал, от чего зависит дальнейшая динамика рубля
Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:30:00+03:00
2025-06-18T14:30:00+03:00
экономика
цены на нефть
максим решетников
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой ДКП, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников. В начале июня глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что фундаментальным фактором укрепления рубля стала жесткая денежно-кредитная политика. "Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой ДКП. Поэтому дальнейшая его динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ", - сказал Решетников на вопрос, согласен ли он с утверждением главы ЦБ, что крепкий рубль - это следствие жесткой ДКП. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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экономика, цены на нефть, максим решетников, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Максим Решетников, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Решетников рассказал, от чего зависит дальнейшая динамика рубля

Решетников: дальнейшая динамика рубля будет зависеть от решений ЦБ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой ДКП, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников.
В начале июня глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что фундаментальным фактором укрепления рубля стала жесткая денежно-кредитная политика.
"Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой ДКП. Поэтому дальнейшая его динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ", - сказал Решетников на вопрос, согласен ли он с утверждением главы ЦБ, что крепкий рубль - это следствие жесткой ДКП.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Эксперты спрогнозировали ключевую ставку ЦБ на конец года
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ЭкономикаЦены на нефтьМаксим РешетниковЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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